Declaración de renta en menores de edad: este es el proceso que deberán cumplir en Colombia

En las últimas semanas, son millones de colombianos los que se encuentran cumpliendo con la obligación tributaria de declarar renta ante la DIAN.

Este proceso, que viene realizándose desde el pasado 12 de agosto, ha dejado miles de dudas, en especial a aquellos que teniendo la menoría de edad , tienen ingresos importantes que sobrepasan los topes establecidos.

Para poner un poco en contexto, la legislación colombiana, a través de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), establece que la obligación de declarar renta no está ligada a la edad, sino a los ingresos y el patrimonio de la persona.

Declaración de renta en menores de edad, así funciona

Lo anterior significa que si un niño o adolescente cumple con los topes fijados por la entidad, sus padres o tutores legales tienen la responsabilidad de gestionar esta declaración en su nombre. La ignorancia de esta norma puede acarrear serias sanciones, incluyendo multas y problemas fiscales en el futuro.

Según la normativa vigente para el año gravable 2024, un menor de edad debe declarar renta si cumple con cualquiera de los siguientes requisitos:

Patrimonio bruto: Si su patrimonio bruto a 31 de diciembre de 2024 es igual o superior a $211.792.500 (4.500 UVT). Esto es común en casos donde los menores han recibido herencias, donaciones, o tienen bienes a su nombre, como inmuebles o vehículos. Ingresos brutos: Si sus ingresos totales durante el año fueron iguales o superiores a $65.891.000 (1.400 UVT). Este escenario puede presentarse en menores con ingresos por actividades artísticas, deportivas, "influencers", o que son beneficiarios de fideicomisos que les generan rendimientos.

Compras y consumos: Si sus compras o consumos totales, mediante cualquier medio, superaron los $65.891.000 (1.400 UVT). Consignaciones y depósitos: Si el valor total de sus consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras superó los $65.891.000 (1.400 UVT).

Es importante destacar que, en la mayoría de los casos, los bienes y las rentas de los hijos menores de edad son administrados por sus padres bajo la figura legal de la "patria potestad".

Bajo ese panorama, los ingresos y el patrimonio del menor suelen ser declarados en la declaración de renta de los padres. Sin embargo, esta regla cambia si los padres han renunciado formalmente a este usufructo o si el menor es emancipado. En tales situaciones, el menor se convierte en el sujeto directo de la obligación tributaria, aunque la declaración y sus trámites deben ser gestionados por un representante legal.