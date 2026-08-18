Declaración de renta: tres beneficios tributarios que podría estar dejando pasar sin darse cuenta

Entre agosto y octubre, cerca de siete millones de personas deberán presentar su declaración de renta, un proceso que implica reunir documentos, revisar ingresos, patrimonio, movimientos financieros y demás información correspondiente al año gravable.

Sin embargo, cumplir con la declaración no debería verse únicamente como un trámite que hay que resolver antes de una fecha límite. También puede convertirse en una oportunidad para revisar las finanzas personales y conocer los beneficios tributarios que permite la legislación colombiana.

El primer paso, eso sí, es evitar dejar todo para última hora.

¿Cómo evitar problemas con la fecha límite de declaración de renta?

Uno de los errores más comunes es esperar hasta los últimos días para comenzar a preparar la declaración.

Las fechas establecidas por la autoridad tributaria dependen de los dos últimos dígitos del documento de identificación, por lo que cada contribuyente debe revisar cuál es su plazo específico.

Pero conocer la fecha no significa que sea conveniente esperar hasta ese día.

La recomendación es comenzar el proceso con al menos dos o tres semanas de anticipación. Ese tiempo adicional puede ser útil si falta algún documento, aparece una inconsistencia en la información o es necesario realizar alguna corrección con el contador.

¿Qué documentos debería tener organizados?

Otro de los dolores de cabeza durante esta temporada es buscar a última hora los soportes necesarios para elaborar la declaración.

Para evitarlo, una alternativa sencilla es crear una carpeta digital en la que se almacenen durante el año los principales documentos financieros.

Allí pueden mantenerse comprobantes de ingresos, certificados de retención, pagos relacionados con salud, extractos bancarios y otros soportes que puedan ser necesarios al momento de preparar la declaración.

Tener esta información organizada permite ahorrar tiempo y también facilita la revisión de los datos antes de presentar la declaración.

¿Qué beneficio ofrecen los aportes voluntarios a la pensión obligatoria?

Una de las alternativas son los aportes voluntarios a la pensión obligatoria.

Se trata de recursos adicionales que una persona decide consignar en su cuenta individual de pensión obligatoria. De acuerdo con las condiciones establecidas por la ley, estos aportes pueden recibir el tratamiento de ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, dentro de los límites correspondientes.

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Además de su posible efecto tributario, estos recursos tienen un objetivo adicional: fortalecer el ahorro destinado a la pensión de largo plazo.

Por eso, antes de realizar este tipo de aportes es importante analizar la situación particular de cada contribuyente y verificar si realmente resulta conveniente.

¿Y qué pasa con los fondos de pensión voluntaria?

Otra posibilidad son los fondos de pensión voluntaria, que pueden utilizarse como una alternativa de inversión y ahorro para diferentes objetivos financieros.

Estos recursos pueden estar destinados, por ejemplo, a la compra de vivienda, la educación o la construcción de patrimonio a mediano y largo plazo.

Bajo determinadas condiciones y dentro de los límites establecidos por la legislación, los aportes pueden recibir el tratamiento de rentas exentas, lo que podría disminuir la base sobre la cual se calcula el impuesto de renta.

La clave está en conocer las reglas antes de tomar una decisión, ya que los beneficios dependen de las características particulares de cada contribuyente y del cumplimiento de los requisitos establecidos.