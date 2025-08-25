Déficit fiscal está entre la fuga de capitales y la urgencia de transformar el sistema tributario

Colombia enfrenta uno de los déficits fiscales más altos de los últimos años, en un contexto en el que las sucesivas reformas tributarias no han logrado el objetivo de aumentar sostenidamente el recaudo.

El problema, según expertos, va más allá de la técnica y de las tasas impositivas; se trataría de una pérdida profunda de confianza en el sistema y en la capacidad del país para ofrecer estabilidad tanto a los ciudadanos como a las empresas.

El analista económico Cristian Halaby, explica que la situación puede entenderse bajo lo que él denomina la “Curva de la Fe”, pues advierte cómo los excesos tributarios terminan reduciendo los ingresos del Estado.

Asegura, además, que Colombia ya superó el umbral en el que los impuestos no solo desincentivan la producción, sino que además rozan la credibilidad en las instituciones:

La Curva de la Fe comienza cuando el ciudadano deja de creer. No solo en el Estado, sino en el país y en su posibilidad de crecer aquí.

La crisis económica impacta en la confianza del colombiano

El diagnóstico de Halaby coincide con la visión del economista Hernando Espitia, quien alerta sobre una “fuga de capitales sin precedentes” impulsada por la alta tributación y la incertidumbre fiscal.

A esto se suma la inseguridad jurídica, los trámites engorrosos y la falta de infraestructura competitiva, factores que han deteriorado el clima de inversión.

Los efectos son palpables; mientras menos inversión extranjera, salida de recursos hacia jurisdicciones más estables y migración de talento profesional.

En términos fiscales, esto significa un recaudo insuficiente para sostener el gasto público, lo que mantiene el déficit en ascenso a pesar de los ajustes aprobados en el Congreso.

Opciones para cerrar la brecha fiscal en Colombia

Frente a este panorama, los analistas coinciden en que insistir en más impuestos podría ser contraproducente. En su lugar, proponen cinco caminos para atacar el déficit y reconstruir la confianza económica:

Simplificación tributaria: reducir el número de impuestos y trámites, creando un sistema más claro y accesible para ciudadanos y empresas.

Digitalización: llevar la mayor parte de los procesos al entorno digital, con plataformas que permitan cumplir obligaciones en minutos, reduciendo costos y tiempos.

Transparencia fiscal: garantizar que los recursos recaudados tengan trazabilidad, de manera que los contribuyentes vean un retorno claro en obras y servicios.

Seguridad jurídica: ofrecer reglas claras y estables para la inversión, evitando cambios improvisados que generan incertidumbre en el sector privado.

Estímulo a la inversión: en lugar de aumentar cargas, promover beneficios que atraigan capital extranjero y fortalezcan la formalidad empresarial.

Halaby insiste en que el desafío es tanto económico como emocional porque “Recuperar la fe no es un gesto simbólico, es una estrategia económica. Sin confianza no hay inversión, y sin inversión no hay país”.