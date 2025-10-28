Cuándo pueden descontar dinero de su liquidación laboral en Colombia, según la ley

Cuando termina un contrato laboral, muchas personas se preguntan si la empresa puede retener parte del dinero de la liquidación. La respuesta es sí, pero solo bajo ciertas condiciones.

El Código Sustantivo del Trabajo (CST) establece que ningún empleador puede hacer descuentos sin el consentimiento del trabajador. Es decir, toda deducción debe estar sustentada en una autorización firmada o en una obligación reconocida legalmente.

Estos descuentos pueden derivarse de deudas, préstamos internos o aportes pendientes, pero no pueden imponerse de manera unilateral. El principio es simple: lo que no se acuerda, no se descuenta.

Casos en los que se pueden hacer descuentos

Existen situaciones específicas en las que la empresa sí puede retener parte de la liquidación:

Créditos o anticipos otorgados por la compañía al trabajador.

Aportes obligatorios a seguridad social o retenciones fiscales.

Daños comprobados en equipos, herramientas o instalaciones, solo si hay autorización previa del empleado.

El CST, en sus disposiciones sobre descuentos, es claro: cualquier deducción por pérdidas o averías requiere la aprobación del trabajador. Si no existe un documento que lo autorice, el empleador debe pagar el total de la liquidación.

Qué dice la ley sobre la terminación del contrato

El artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo define las causas válidas para terminar un contrato, tanto por parte del empleador como del trabajador.

Entre ellas se encuentran el engaño en documentos de ingreso, los actos de violencia o injuria, los daños intencionales a los bienes de la empresa, o la divulgación de información confidencial.

A la inversa, el trabajador también puede renunciar con justa causa si enfrenta situaciones de abuso o incumplimiento por parte del empleador. En cualquier escenario, el cálculo de la liquidación y los posibles descuentos deben ajustarse a la ley.

¿Qué hacer si hay descuentos indebidos en la liquidación?

Si una empresa realiza un descuento sin consentimiento, el trabajador tiene derecho a reclamar judicialmente. El Ministerio de Trabajo no resuelve casos individuales, pero puede orientar sobre los pasos a seguir.

La demanda debe presentarse ante los juzgados laborales, que determinarán si la deducción fue legítima o si se vulneraron los derechos del empleado. El objetivo es garantizar que los pagos finales se realicen con transparencia y dentro del marco legal colombiano.

Recomendaciones prácticas para evitar conflictos

Para reducir riesgos al momento de la liquidación, se recomienda: