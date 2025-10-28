CANAL RCN
Economía

Cuándo pueden descontar dinero de su liquidación laboral en Colombia, según la ley

Los empleadores pueden hacer descuentos en la liquidación de un trabajador, pero solo bajo condiciones legales específicas.

FOTO: Freepik

Noticias RCN

octubre 28 de 2025
01:48 p. m.
Cuando termina un contrato laboral, muchas personas se preguntan si la empresa puede retener parte del dinero de la liquidación. La respuesta es sí, pero solo bajo ciertas condiciones.

El Código Sustantivo del Trabajo (CST) establece que ningún empleador puede hacer descuentos sin el consentimiento del trabajador. Es decir, toda deducción debe estar sustentada en una autorización firmada o en una obligación reconocida legalmente.

Estos descuentos pueden derivarse de deudas, préstamos internos o aportes pendientes, pero no pueden imponerse de manera unilateral. El principio es simple: lo que no se acuerda, no se descuenta.

Casos en los que se pueden hacer descuentos

Existen situaciones específicas en las que la empresa sí puede retener parte de la liquidación:

  • Créditos o anticipos otorgados por la compañía al trabajador.
  • Aportes obligatorios a seguridad social o retenciones fiscales.
  • Daños comprobados en equipos, herramientas o instalaciones, solo si hay autorización previa del empleado.

El CST, en sus disposiciones sobre descuentos, es claro: cualquier deducción por pérdidas o averías requiere la aprobación del trabajador. Si no existe un documento que lo autorice, el empleador debe pagar el total de la liquidación.

Qué dice la ley sobre la terminación del contrato

El artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo define las causas válidas para terminar un contrato, tanto por parte del empleador como del trabajador.

Entre ellas se encuentran el engaño en documentos de ingreso, los actos de violencia o injuria, los daños intencionales a los bienes de la empresa, o la divulgación de información confidencial.

A la inversa, el trabajador también puede renunciar con justa causa si enfrenta situaciones de abuso o incumplimiento por parte del empleador. En cualquier escenario, el cálculo de la liquidación y los posibles descuentos deben ajustarse a la ley.

¿Qué hacer si hay descuentos indebidos en la liquidación?

Si una empresa realiza un descuento sin consentimiento, el trabajador tiene derecho a reclamar judicialmente. El Ministerio de Trabajo no resuelve casos individuales, pero puede orientar sobre los pasos a seguir.

La demanda debe presentarse ante los juzgados laborales, que determinarán si la deducción fue legítima o si se vulneraron los derechos del empleado. El objetivo es garantizar que los pagos finales se realicen con transparencia y dentro del marco legal colombiano.

Recomendaciones prácticas para evitar conflictos

Para reducir riesgos al momento de la liquidación, se recomienda:

  • Leer detenidamente cada documento antes de firmar.
  • Solicitar copia de cualquier autorización de descuento.
  • Guardar soportes de pago y comprobantes de nómina.
  • Consultar con un abogado laboral si existe duda sobre los montos descontados.
