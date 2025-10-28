CANAL RCN
Economía

Tesla aterriza en Colombia: esta es la fecha que entrará en operación el gigante de Elon Musk

La reconocida marca busca una expansión en el mercado de ventas de vehículos eléctricos, que crece a un ritmo de 45% en 2025.

Tesla automóvil
Foto: AFP

Noticias RCN

octubre 28 de 2025
10:44 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El mercado automotor colombiano está experimentando una transformación en 2025, consolidando la movilidad eléctrica como el segmento de mayor crecimiento y dinamismo en la industria nacional. Las cifras hablan por sí solas: el país se encuentra inmerso en un verdadero boom de vehículos cero y bajas emisiones, marcando un hito en su compromiso con la sostenibilidad.

Los reportes gremiales de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) y la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) confirman que la venta de vehículos eléctricos (EV) y electrificados (híbridos) ha alcanzado máximos históricos.

Reconocida marca en Colombia da golpe en el mercado con híbrido que vale menos de 100 millones
RELACIONADO

Reconocida marca en Colombia da golpe en el mercado con híbrido que vale menos de 100 millones

Durante el primer semestre de 2025, el registro de vehículos puramente eléctricos (EV) se disparó, con incrementos que, según algunos periodos, superaron el 100% y hasta el 247% respecto al año anterior, con más de 7.000 unidades matriculadas hasta la mitad del año.

La preferencia de los consumidores colombianos ha migrado notablemente, buscando alternativas más limpias y eficientes. Marcas asiáticas, en particular BYD, han capitalizado este fenómeno, dominando el mercado de vehículos 100% eléctricos con modelos como el Yuan Up y el Seagull, seguidos de cerca por marcas como Kia y Volvo, lo que subraya la amplitud de la oferta y la creciente confianza del público en esta tecnología.

Sin embargo, el auge de este sector está a punto de experimentar la llegada del gigante y el que manda la parada en ventas a nivel mundial.

Tesla aterriza en Colombia: fecha de inicio de operación

Se trata de Tesla que luego de meses de rumores y movimientos estratégicos, la llegada oficial de la emblemática compañía de Elon Musk a Colombia es una realidad inminente.

Aunque la empresa se constituyó legalmente como Tesla Motors Colombia S.A.S. ante la Cámara de Comercio de Bogotá a principios de 2024, su operatividad se mantuvo en espera debido a trámites regulatorios y logísticos. Sin embargo, la cuenta regresiva ha llegado a su fin.

Reconocida marca ataca el mercado con carro híbrido que vale menos de 50 millones: fecha de su llegada a Colombia
RELACIONADO

Reconocida marca ataca el mercado con carro híbrido que vale menos de 50 millones: fecha de su llegada a Colombia

Se ha confirmado que el debut oficial de Tesla en el mercado colombiano tendrá lugar en noviembre de 2025, en el marco del Salón Internacional del Automóvil en Corferias, Bogotá.

La estrategia de Tesla en Colombia va más allá de la simple venta de vehículos de alta gama.

El plan incluye el despliegue de su reconocida infraestructura de Supercargadores, el desarrollo de sistemas de almacenamiento de energía y el establecimiento de servicios postventa especializados.

Esta visión integral busca no solo comercializar sus populares modelos, sino también transformar el ecosistema de la movilidad eléctrica en el país.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Subsidios

Colombianos podrán acceder a nuevo subsidio de vivienda de hasta 52 millones de pesos

Comercio

Lanzan descuentos de más del 50% en tecnología antes del cierre de octubre: estos son los almacenes

Dólar

¡Cambio considerable en el precio del dólar en Colombia hoy 28 de octubre de 2025! Así se está cotizando

Otras Noticias

Bogotá

Personería de Bogotá abrió investigación contra directivos del Cuerpo Oficial de Bomberos

La Personería investigará presuntas irregularidades en un contrato que tenía como objeto la adquisición de vehículos operativos destinados a la atención de emergencias en la capital.

Dimayor

Dimayor lamentó decisión de autoridades y anuncian cambios en toda la fecha 19 de la Liga BetPlay

Desde el ente rector del fútbol colombiano se vieron obligados a realizar cambios en la programación en las fechas finales en primera división.

Artistas

Capturaron al esposo de una reconocida presentadora de televisión: ¿qué pasó?

Donald Trump

Trump justificó los ataques realizados contra embarcaciones en el Caribe: van 57 muertos

Cuidado personal

Dormir a la noruega: el método nórdico que mejora el sueño y la relación en pareja