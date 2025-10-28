Tesla aterriza en Colombia: esta es la fecha que entrará en operación el gigante de Elon Musk

El mercado automotor colombiano está experimentando una transformación en 2025, consolidando la movilidad eléctrica como el segmento de mayor crecimiento y dinamismo en la industria nacional. Las cifras hablan por sí solas: el país se encuentra inmerso en un verdadero boom de vehículos cero y bajas emisiones, marcando un hito en su compromiso con la sostenibilidad.

Los reportes gremiales de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) y la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) confirman que la venta de vehículos eléctricos (EV) y electrificados (híbridos) ha alcanzado máximos históricos.

Durante el primer semestre de 2025, el registro de vehículos puramente eléctricos (EV) se disparó, con incrementos que, según algunos periodos, superaron el 100% y hasta el 247% respecto al año anterior, con más de 7.000 unidades matriculadas hasta la mitad del año.

La preferencia de los consumidores colombianos ha migrado notablemente, buscando alternativas más limpias y eficientes. Marcas asiáticas, en particular BYD, han capitalizado este fenómeno, dominando el mercado de vehículos 100% eléctricos con modelos como el Yuan Up y el Seagull, seguidos de cerca por marcas como Kia y Volvo, lo que subraya la amplitud de la oferta y la creciente confianza del público en esta tecnología.

Sin embargo, el auge de este sector está a punto de experimentar la llegada del gigante y el que manda la parada en ventas a nivel mundial.

Tesla aterriza en Colombia: fecha de inicio de operación

Se trata de Tesla que luego de meses de rumores y movimientos estratégicos, la llegada oficial de la emblemática compañía de Elon Musk a Colombia es una realidad inminente.

Aunque la empresa se constituyó legalmente como Tesla Motors Colombia S.A.S. ante la Cámara de Comercio de Bogotá a principios de 2024, su operatividad se mantuvo en espera debido a trámites regulatorios y logísticos. Sin embargo, la cuenta regresiva ha llegado a su fin.

Se ha confirmado que el debut oficial de Tesla en el mercado colombiano tendrá lugar en noviembre de 2025, en el marco del Salón Internacional del Automóvil en Corferias, Bogotá.

La estrategia de Tesla en Colombia va más allá de la simple venta de vehículos de alta gama.

El plan incluye el despliegue de su reconocida infraestructura de Supercargadores, el desarrollo de sistemas de almacenamiento de energía y el establecimiento de servicios postventa especializados.

Esta visión integral busca no solo comercializar sus populares modelos, sino también transformar el ecosistema de la movilidad eléctrica en el país.