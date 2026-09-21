Las ventas de vehículos eléctricos en Colombia se disparan un 204% y estas son las patinetas que dominan el mercado

Las principales ciudades de Colombia enfrentan retos monumentales en materia de movilidad. En medio de largas jornadas de desplazamiento y altos niveles de congestión vehicular en metrópolis como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, una alternativa silenciosa pero contundente se abre paso: los vehículos eléctricos personales.

Solo en el primer semestre de 2026, la comercialización de este tipo de medios de transporte experimentó un incremento histórico del 204%, según cifras reveladas por la Andi y Fenalco.

Este acelerado repunte responde a la necesidad urgente de los ciudadanos por encontrar opciones de transporte más ágiles, económicas y sostenibles frente al incremento en los costos de combustible y los colapsos viales.

De acuerdo con mediciones del TomTom Traffic Index, el territorio colombiano cuenta con cuatro capitales posicionadas entre las más congestionadas del mundo. Ante este escenario, patinetas y bicicletas eléctricas han dejado de ser un artículo recreativo para consolidarse como soluciones reales de movilidad urbana de corta y media distancia.

Nuevos modelos de patinetas para cada tipo de usuario

Luis Martínez Navarro, fundador y CEO de Segway Colombia, explica que cada modelo está diseñado para responder a perfiles de usuarios muy diversos. Por un lado, la E3 Go busca democratizar la tecnología premium con un costo competitivo para quienes ingresan por primera vez a este ecosistema.

Por otro lado, la ZT3 apunta a trayectos exigentes con una estructura robusta, mientras que la MAX G3 Plus eleva el estándar del segmento tecnológico con prestaciones avanzadas de autonomía y asistencia a la conducción.

Asimismo, las condiciones geográficas y climáticas del país han exigido una evolución técnica en estos dispositivos. Las pendientes pronunciadas, las superficies irregulares y las lluvias frecuentes exigen especificaciones superiores. Por ello, las nuevas patinetas incorporan innovaciones galardonadas recientemente en los Global Product Technology Innovation Awards 2026 en Europa, tales como el sistema de control de tracción (TCS), tecnologías de largo alcance y estructuras todoterreno.

Adicionalmente, modelos como la MAX G3 Plus integran doble suspensión hidráulica, neumáticos autosellantes, resistencia al agua IPX6 y sistemas avanzados de seguridad con Apple Find My y bloqueo remoto.