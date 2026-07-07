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Vehículo atropelló a dos mujeres en el norte del Valle de Aburrá y huyó: una de las víctimas murió

Familia de la víctima pide ayuda para identificar al conductor que escapó tras el siniestro.

Vehículo atropelló y mató a una mujer en el Valle de Aburrá
Foto: Redes sociales

Noticias RCN

julio 07 de 2026
03:46 p. m.
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Las autoridades investigan un accidente de tránsito registrado en la Autopista Norte, en jurisdicción del norte del Valle de Aburrá, donde dos mujeres fueron embestidas por un vehículo que, según denuncias de sus familiares, escapó del lugar sin prestar auxilio.

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El hecho ocurrió en el sector cercano al peaje El Trapiche, a la altura de un establecimiento D1, sobre la vía que conecta los municipios de Copacabana y Girardota.

Como consecuencia del impacto, una de las víctimas perdió la vida, mientras que la otra resultó lesionada.

Vehículo atropelló a dos mujeres en el norte del Valle de Aburrá y huyó

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el siniestro vial se presentó cuando dos mujeres caminaban por la zona peatonal cercana al peaje El Trapiche. En ese momento, un vehículo las atropelló y, presuntamente, continuó su recorrido sin detenerse para auxiliar a las víctimas.

Tras la emergencia, organismos de socorro atendieron la situación. Sin embargo, una de las mujeres, identificada como Geraldin Vanegas, falleció debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

La otra víctima, quien sería la suegra de Geraldin, también resultó herida y recibió atención médica.

¿Qué se sabe del vehículo involucrado en el accidente?

Según la información divulgada por la familia de la víctima, el automóvil que habría estado involucrado en el hecho tiene placas QIV540.

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Con esos datos, las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para establecer las circunstancias del accidente, verificar la información conocida hasta ahora e identificar plenamente al conductor responsable.

Familia de la víctima pide ayuda para encontrar al conductor respnsable

A través de redes sociales, los familiares de Geraldin Vanegas hicieron un llamado a la ciudadanía para que ayude a esclarecer lo sucedido.

En el mensaje, expresaron el profundo dolor que atraviesan por la pérdida de la joven y solicitaron que cualquier persona que haya presenciado el accidente, reconozca el vehículo o tenga información que permita ubicar al responsable, la entregue a las autoridades.

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La familia también pidió compartir de manera masiva las imágenes del vehículo con el propósito de obtener pistas que contribuyan al avance de la investigación y a que el caso no quede en la impunidad.

De momento, las autoridades trabajan en la recolección de elementos probatorios, entre ellos posibles registros de cámaras de seguridad y testimonios de testigos que permitan reconstruir cómo ocurrieron los hechos.

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