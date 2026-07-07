Alcaldía de Bogotá remata casas desde $25 millones: ¿Cómo participar?

Una oportunidad histórica para adquirir vivienda propia o realizar una inversión inmobiliaria de alta rentabilidad se abre paso en la capital. La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Dirección Distrital de Impuestos y la Secretaría de Hacienda, anunció el inicio de una gran jornada de remates de bienes inmuebles, con precios base que arrancan desde los $25 millones de pesos.

Esta medida busca recuperar la cartera morosa de miles de contribuyentes que acumulan deudas por conceptos como el impuesto predial y de vehículos.

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Tras agotarse los plazos de cobro coactivo y persuasivo, el Distrito ha procedido al embargo y posterior remate de estos inmuebles, lo que pone en el mercado apartamentos, casas, lotes y locales comerciales a una fracción de su valor comercial real.

¿Cuáles son los requisitos para participar en el remate?

Cualquier ciudadano mayor de edad, así como personas jurídicas, pueden postularse para adquirir estas propiedades. Sin embargo, el proceso exige el cumplimiento estricto de ciertos requisitos legales:

Depósito de garantía: Los interesados deberán consignar previamente el 40% del avalúo base del inmueble que desean adquirir. Este dinero se maneja a través de un depósito judicial y funciona como garantía de seriedad de la oferta.

Presentación de la oferta: La oferta se debe presentar en un sobre cerrado que contenga la propuesta económica, la cual no puede ser inferior al 70% del avalúo total del bien.

Documentación al día: Se requiere la presentación de la cédula de ciudadanía (o NIT) y el respectivo comprobante de pago del depósito judicial mencionado.

Si su oferta no resulta ganadora, la Alcaldía de Bogotá le devolverá el 100% del dinero depositado como garantía en los días posteriores a la audiencia de remate.

¿Cómo es el proceso de selección y adjudicación?

El proceso se lleva a cabo mediante una audiencia pública de remate. En la fecha y hora estipuladas por la entidad distrital, se procederá a la apertura de los sobres con las ofertas económicas. El bien será adjudicado al postor que presente la mejor oferta económica, siempre y cuando cumpla con todos los requisitos de ley.

Expertos del sector inmobiliario aseguran que esta es una de las vías más seguras y económicas para comprar finca raíz en Bogotá, ya que los títulos de propiedad son entregados directamente por el juez o la entidad estatal de manera limpia y sin gravámenes previos.

Para consultar el catálogo completo de las casas disponibles por $25 millones de pesos, las fechas de las audiencias y descargar los formularios de inscripción, los ciudadanos deben ingresar exclusivamente a la página web oficial de la Secretaría de Hacienda de Bogotá o dirigirse a los puntos de atención SuperCADE autorizados para evitar intermediarios y posibles estafas.