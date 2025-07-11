El eje del comercio digital en Latinoamérica: Medellín lidera expansión de E-commerce con US$100M en cinco países

De acuerdo con Americas Market Intelligence (AMI), el comercio electrónico en Latinoamérica proyecta un crecimiento del 22 % para finales de 2025. Este auge ha sido impulsado por compañías con un ecosistema colombiano que ha permitido que más de 20.000 empresas en cinco países gestionen sus operaciones y tiendas en línea mediante un software que integra administración, logística y ventas digitales en una sola plataforma.

Durante el último año, la compañía registró un crecimiento del 35%, alcanzando una facturación superior a los US$100 millones, impulsando así el fortalecimiento del ecosistema digital nacional.

Sus soluciones han ayudado a miles de marcas a optimizar su operación y a expandirse hacia nuevos mercados. De hecho, Colombia es hoy uno de los países con mayor dinamismo en comercio electrónico de la región, con un crecimiento del 3 % durante el segundo trimestre de 2025, según la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE).

“El comercio electrónico en América Latina necesita estructuras sólidas y colaborativas que no solo conecten la tecnología con la experiencia empresarial, sino que también respondan a desafíos estructurales como la informalidad, la falta de digitalización y la necesidad de optimizar la logística”, señala Juan David Carmona, cofundador del Grupo Effi.

“En Effi trabajamos desde distintos frentes para que las marcas puedan escalar sus operaciones con herramientas integradas de software, logística y conocimiento especializado, generando ecosistemas digitales sostenibles que fortalezcan las cadenas de valor y promuevan un crecimiento equitativo y competitivo”, agrega.

El origen de este ecosistema se remonta a 2017, cuando el emprendedor antioqueño Stevenson Rivera creó Effisystems, un software en la nube diseñado para centralizar y automatizar los procesos de empresas dedicadas al comercio electrónico. La herramienta —que hoy utilizan miles de compañías en cinco países— integra la gestión contable, logística y de ventas digitales, con el módulo de e-commerce más avanzado del mercado, reduciendo la brecha tecnológica y facilitando la transformación digital empresarial.

Ubicado en Medellín, Effiliving será el primer edificio en Colombia dedicado al comercio electrónico. Su apertura está prevista para marzo de 2026 y contará con espacios de coworking, alojamiento y programas de formación continua. Concebido como un mini Silicon Valley del e-commerce latinoamericano, se proyecta como un punto de encuentro para empresas, profesionales y emprendedores digitales que buscan crecer en comunidad.

Con una visión enfocada en la integración, la innovación y la sostenibilidad, el Grupo Effi proyecta para 2026 un crecimiento adicional del 30 % en ventas, consolidando a Colombia como un centro estratégico de innovación digital y contribuyendo al desarrollo de un ecosistema regional más competitivo y conectado.