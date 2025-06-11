Pagos con datáfono cambian para siempre en Colombia: así impactará en el comercio

Los datáfonos son pilares de la inclusión financiera y su cobertura alcanza los 392,9 datáfonos por cada 100.000 adultos, sumando un total de 1,5 millones de dispositivos en todo el país, según cifras de Banca de las Oportunidades.

Las empresas de tecnología financiera Bold e Iris unieron fuerzas para transformar la forma en que los comercios reciben su capital de trabajo. Esta integración promete movilizar más de $100.000 millones en pagos para 2026, eliminando la espera por la liquidación de las ventas y asegurando el acceso inmediato a los recursos.

El principal cambio que tendrán los pagos con datáfonos

El beneficio de esta integración es la eliminación total de los tiempos de espera y la reducción de la dependencia de intermediarios.

A partir de ahora, los pagos procesados a través de los datáfonos de Bold serán acreditados de manera automática en las cuentas empresariales Iris.

Alejandro Verswyvel Gutiérrez, presidente de Iris, destacó el valor de la inmediatez: “Al integrar la tecnología de Bold con la Cuenta Empresarial Iris, eliminamos la espera. El dinero de las ventas realizadas con datáfono se deposita directamente en la cuenta, brindando al empresario control absoluto sobre su capital y la posibilidad de tomar decisiones rápidas sobre inventario, nómina o inversión”.

Esta agilidad se traduce en una mayor autonomía y eficiencia operativa, elementos cruciales para la supervivencia y el crecimiento de los pequeños y medianos negocios en Colombia.

Rentabilidad y tarifas preferenciales

La sinergia de ambas compañías no solo se centra en la inmediatez, sino también en la rentabilidad. A diferencia de las cuentas transaccionales tradicionales, la Cuenta Empresarial Iris ofrece rentabilidad sobre los saldos desde el primer peso, combinando así la eficiencia del recaudo con el beneficio financiero.

Además, los comercios podrán acceder a tarifas preferenciales basadas en su nivel de facturación. Se han establecido beneficios adicionales para aquellos negocios que superen los $20 millones mensuales, y planes para clientes con recaudos superiores a $80 millones.

