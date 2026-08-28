CANAL RCN
Economía

¿Cuándo comenzarán los desembolsos para familias que perdieron su vivienda tras el terremoto?

El presidente Abelardo de la Espriella dio a conocer desde cuándo se pondrá en marcha el desembolso.

Medicina Legal y víctimas del terremoto
Foto: AFP

Noticias RCN

agosto 28 de 2026
12:57 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Han pasado casi tres semanas desde el impactante terremoto del 10 de agosto que dejó más de 300 fallecidos y miles de heridos.

SIC pone freno a cobros abusivos durante la emergencia por el terremoto: estas son las prácticas que quedaron prohibidas
RELACIONADO

SIC pone freno a cobros abusivos durante la emergencia por el terremoto: estas son las prácticas que quedaron prohibidas

El balance más reciente dado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) mostró que la tragedia ha dejado 331 fallecidos, 4.449 heridos, 219 desaparecidos, 364 rescatados, 187.839 viviendas averiadas, 33.395 viviendas destruidas, 655 edificios colapsados, 2.159 animales afectados y 2.949 animales rescatados.

Terremoto deja más de 300 fallecidos

Este viernes 28 de agosto, el presidente Abelardo de la Espriella informó que desde el lunes 31 de agosto comenzarán los desembolsos directos a las familias que hayan quedado con viviendas destruidas o inhabitables.

Afirmó que cada beneficiario recibirá 1.050.000 mensuales durante tres meses, para concluir con $ 3.150.000. Para los casos en los que los afectados son propietarios, el apoyo podrá extenderse a otros tres meses.

Sumado a ello, informó que el registro único de damnificados tuvo un primer corte el 24 de agosto, pero va a seguir abierto hasta el 4 de septiembre. “El dinero va a llegar directamente al beneficiario registrado. En este procedimiento no hay intermediarios”, dijo.

Medidas en educación y otras áreas

El mandatario también anunció que mientras avanzan la reconstrucción, la reparación y las evaluaciones, ocho mil estudiantes serán reubicados a partir del 31 de agosto en sedes alternas hacia la plena presencialidad.

No se va a quedar ningún niño ni joven sin estudiar. Lo vamos a hacer, porque, así como la salud, la educación es importante.

Gobierno anuncia alivios económicos con el Icetex para más de 44 mil afectados por el terremoto
RELACIONADO

Gobierno anuncia alivios económicos con el Icetex para más de 44 mil afectados por el terremoto

Cabe mencionar que el Ministerio de Educación anunció un paquete de alivios que beneficiará a más de 44.000 personas que se vieron perjudicadas en los cinco departamentos más afectados.

A ellos se les suspenderán temporalmente las acciones de cobro, congelará las cuotas del crédito y de la generación de intereses.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cine

Habrá cine GRATIS en esta ciudad: fecha y cómo asistir

Subsidios

Aplazan pagos de Renta Ciudadana y Devolución del IVA en septiembre: esta fue la razón y la nueva fecha

Temblor en Colombia

SIC pone freno a cobros abusivos durante la emergencia por el terremoto: estas son las prácticas que quedaron prohibidas

Otras Noticias

Atletismo

¿Va a correr la Allianz 15K Bogotá? Lanzan comunidad gratuita para preparar la carrera

Abren comunidad gratuita para la preparación de la Allianz 15K Bogotá. Acceda a planes de entrenamiento y asesoría técnica de deportistas de élite.

Temblor en Colombia

Volvió a temblar en Colombia hoy 28 de agosto de 2026: estos han sido los movimientos telúricos

Uno de los movimientos telúricos alcanzó la magnitud de 3.8. Descubra aquí los detalles completos.

Asia

“No queda nada, hasta lo recuerdos se han esfumado”: científica sobre deslave en Nepal

Viral

"Hasta yo me alcancé a preocupar": doctor Bayter anunció decisión tras su cambio físico que generó angustia

Terremoto

Gobierno decretó régimen sanitario especial para agilizar la ayuda humanitaria tras el terremoto