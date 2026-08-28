¿Cuándo comenzarán los desembolsos para familias que perdieron su vivienda tras el terremoto?

Han pasado casi tres semanas desde el impactante terremoto del 10 de agosto que dejó más de 300 fallecidos y miles de heridos.

El balance más reciente dado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) mostró que la tragedia ha dejado 331 fallecidos, 4.449 heridos, 219 desaparecidos, 364 rescatados, 187.839 viviendas averiadas, 33.395 viviendas destruidas, 655 edificios colapsados, 2.159 animales afectados y 2.949 animales rescatados.

Terremoto deja más de 300 fallecidos

Este viernes 28 de agosto, el presidente Abelardo de la Espriella informó que desde el lunes 31 de agosto comenzarán los desembolsos directos a las familias que hayan quedado con viviendas destruidas o inhabitables.

Afirmó que cada beneficiario recibirá 1.050.000 mensuales durante tres meses, para concluir con $ 3.150.000. Para los casos en los que los afectados son propietarios, el apoyo podrá extenderse a otros tres meses.

Sumado a ello, informó que el registro único de damnificados tuvo un primer corte el 24 de agosto, pero va a seguir abierto hasta el 4 de septiembre. “El dinero va a llegar directamente al beneficiario registrado. En este procedimiento no hay intermediarios”, dijo.

Medidas en educación y otras áreas

El mandatario también anunció que mientras avanzan la reconstrucción, la reparación y las evaluaciones, ocho mil estudiantes serán reubicados a partir del 31 de agosto en sedes alternas hacia la plena presencialidad.

No se va a quedar ningún niño ni joven sin estudiar. Lo vamos a hacer, porque, así como la salud, la educación es importante.

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Cabe mencionar que el Ministerio de Educación anunció un paquete de alivios que beneficiará a más de 44.000 personas que se vieron perjudicadas en los cinco departamentos más afectados.

A ellos se les suspenderán temporalmente las acciones de cobro, congelará las cuotas del crédito y de la generación de intereses.