CANAL RCN
Economía

Así será el desfile de autos clásicos en Bogotá 2025: ruta, fecha y cómo verlo

Bogotá celebrará sus 487 años con el tradicional Desfile de Autos Clásicos y Antiguos, un recorrido de 16 kilómetros con más de 350 joyas automotrices que harán vibrar a la ciudad.

Carro eléctrico.
Carro eléctrico. (Imagen de referencia). Foto: Freepik.

Noticias RCN

agosto 19 de 2025
03:00 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Bogotá se alista para vivir uno de sus eventos más esperados y coloridos: el Desfile de Autos Clásicos y Antiguos, que este 2025 llega con más de 350 joyas automotrices listas para recorrer las principales avenidas de la capital.

Ventas de carros usados crece en Colombia: estas son las marcas y modelos más comprados en 2025
RELACIONADO

Ventas de carros usados crece en Colombia: estas son las marcas y modelos más comprados en 2025

La cita será el sábado 23 de agosto a partir de las 9:00 a.m., en el marco de la celebración de los 487 años de la ciudad.

Resultados culturales y turísticos del desfile

El recorrido de esta edición tendrá 16,8 kilómetros, iniciando y finalizando en el Movistar Arena. Pasará por la Calle 53, la Carrera Séptima, la Calle 94 y la NQS, ofreciendo un espectáculo que se proyecta ante más de 100.000 asistentes y que generará un impacto económico cercano a los $4.000 millones en sectores como el transporte, la gastronomía y el comercio.

Desde la cárcel, ladrón revela cómo roban carros en Bogotá y señala las zonas favoritas
RELACIONADO

Desde la cárcel, ladrón revela cómo roban carros en Bogotá y señala las zonas favoritas

Andrés Santamaría, director de Turismo de Bogotá, destacó: “Este desfile es más que una exhibición de motores; es un viaje en el tiempo que conecta generaciones y nos recuerda que el turismo también se construye con memoria, pasión y comunidad.”

Por su parte, Mauricio Varela, presidente de CAVA, aseguró: “En el cumpleaños 487 de Bogotá celebraremos el desfile más importante de Suramérica, con autos que van desde inicios del siglo XIX hasta la década de 1980. Por donde pasa un auto clásico, siempre habrá una sonrisa.”

Vehículos que harán historia en Bogotá

Entre las piezas más esperadas están un carro de bomberos de 1928, un Ford Sedan de 1932, un Packard de 1939, un Cadillac de 1955 y un Volkswagen Beetle apodado “Cupido motorizado”, protagonista de innumerables historias románticas.

"Nos dan el patazo": el oscuro relato desde prisión de cómo operan las bandas que roban carros en Bogotá
RELACIONADO

"Nos dan el patazo": el oscuro relato desde prisión de cómo operan las bandas que roban carros en Bogotá

Además de la caravana, los asistentes disfrutarán de exhibiciones, espectáculos musicales y actividades culturales en un evento declarado patrimonio cultural rodante de Bogotá.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Finanzas personales

¿Cuáles son los principales cambios que trae Bre-B? Esto contó un experto

Resultados lotería

Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 19 de agosto de 2025

Pensiones

¿Se pueden comprar semanas para jubilarse antes de tiempo en Colombia? Esto dice el sistema actual

Otras Noticias

Bogotá

‘Perreando con causa’: la fiesta que busca ayudar a animales vulnerables en Bogotá

El evento, liderado por el activista Andrés Preciado y la fundación Rescatadogs, tendrá su tercera edición.

Soacha

Judicializado en Soacha a hombre señalado de vender medicamentos de manera ilegal

El procesado presuntamente obtenía los fármacos a través de familiares de personas fallecidas, productos vencidos o sin las condiciones de conservación adecuadas.

Antioquia

800 familias viven con el agua a la cintura por las inundaciones en Antioquia

México

Estados Unidos le entrega a México a famoso boxeador con presuntos nexos al narcotráfico

Atlético Nacional

¿Penales o alargue? Así se definirían los pasos de Nacional y América de Cali