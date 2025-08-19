Así será el desfile de autos clásicos en Bogotá 2025: ruta, fecha y cómo verlo

Bogotá se alista para vivir uno de sus eventos más esperados y coloridos: el Desfile de Autos Clásicos y Antiguos, que este 2025 llega con más de 350 joyas automotrices listas para recorrer las principales avenidas de la capital.

La cita será el sábado 23 de agosto a partir de las 9:00 a.m., en el marco de la celebración de los 487 años de la ciudad.

Resultados culturales y turísticos del desfile

El recorrido de esta edición tendrá 16,8 kilómetros, iniciando y finalizando en el Movistar Arena. Pasará por la Calle 53, la Carrera Séptima, la Calle 94 y la NQS, ofreciendo un espectáculo que se proyecta ante más de 100.000 asistentes y que generará un impacto económico cercano a los $4.000 millones en sectores como el transporte, la gastronomía y el comercio.

Andrés Santamaría, director de Turismo de Bogotá, destacó: “Este desfile es más que una exhibición de motores; es un viaje en el tiempo que conecta generaciones y nos recuerda que el turismo también se construye con memoria, pasión y comunidad.”

Por su parte, Mauricio Varela, presidente de CAVA, aseguró: “En el cumpleaños 487 de Bogotá celebraremos el desfile más importante de Suramérica, con autos que van desde inicios del siglo XIX hasta la década de 1980. Por donde pasa un auto clásico, siempre habrá una sonrisa.”

Vehículos que harán historia en Bogotá

Entre las piezas más esperadas están un carro de bomberos de 1928, un Ford Sedan de 1932, un Packard de 1939, un Cadillac de 1955 y un Volkswagen Beetle apodado “Cupido motorizado”, protagonista de innumerables historias románticas.

Además de la caravana, los asistentes disfrutarán de exhibiciones, espectáculos musicales y actividades culturales en un evento declarado patrimonio cultural rodante de Bogotá.