Destino Oculto Wingo 2026: Sint Maarten es la isla del Caribe elegida

Tras semanas de expectativa, la campaña Destino Oculto 3 de Wingo y Corona reveló a Sint Maarten como el escenario elegido este 22 de octubre de 2026. La iniciativa ofreció aterrizajes extremos y una experiencia dividida entre dos fascinantes culturas caribeñas.

El emocionante aterrizaje extremo en Sint Maarten

La aventura despegó en la madrugada del 22 de octubre con dos vuelos especiales provenientes de Colombia, según los detalles del documento "C3_Revelación Destino Oculto 2026.docx". A las 5:20 a. m. partió el primer grupo desde Bogotá, seguido por los viajeros de Medellín a las 6:30 a. m. El trayecto aéreo se convirtió en el primer escenario de la experiencia con una celebración a 30.000 pies de altura liderada por la marca Takis. La verdadera sorpresa llegó cuando los aviones de Wingo realizaron su aproximación al Aeropuerto Internacional Princesa Juliana. Sobrevolaron la icónica Maho Beach, una playa famosa a nivel mundial por la cercanía extrema con la que las aeronaves pasan sobre los turistas antes de tocar tierra. Fue tras estos espectaculares aterrizajes, a las 9:18 a. m. y 10:14 a. m. hora local, que los capitanes anunciaron oficialmente el destino.

Un paraíso caribeño dividido entre dos culturas

Bajo el innovador concepto de “Un destino, dos paraísos”, los participantes descubrirán una isla de aproximadamente 87 kilómetros cuadrados que alberga dos identidades muy marcadas. En la zona sur se encuentra el territorio autónomo del Reino de los Países Bajos (Sint Maarten), mientras que la zona norte es un territorio francés (Saint-Martin). Esta dualidad convierte a la isla en un destino único donde conviven las influencias europeas, rodeadas de paisajes tropicales y playas de aguas turquesas. La riqueza cultural del lugar se refleja de manera directa en su arquitectura, sus tradiciones y su diversa gastronomía.

Fiestas, tirolesas y relax: la agenda del viaje

Durante cuatro días y tres noches, los viajeros disfrutarán de una agenda inmersiva con todo incluido. La marca Corona ofrecerá un atardecer a bordo de catamaranes y una fiesta en la playa en el lado neerlandés. Por su parte, O Boticário liderará una "Splash Party" en la piscina del hotel Divi Little Bay, un espacio diseñado para el bienestar y la conexión personal. Los amantes de la adrenalina podrán experimentar "The Flying Dutchman", la tirolesa más empinada del mundo ubicada en el parque Rainforest Adventures, cortesía de Takis. Todo este itinerario estará respaldado por la protección y asistencia de Universal Assistance.

El éxito rotundo de la iniciativa de Wingo

Para complementar la experiencia, Wingo preparó una jornada no convencional en Orient Bay, una de las playas más emblemáticas del lado francés, seguida de una gran fiesta de clausura para despedir la tercera edición del evento. Jorge Jiménez, vicepresidente comercial de la aerolínea, destacó que lograr agotar los cupos en tan solo 19 minutos demuestra el enorme interés del público por atreverse a entregar su viaje por completo a la sorpresa. Esta iniciativa refuerza el propósito de la compañía de crear nuevas formas de turismo basadas en la emoción y la exploración constante.