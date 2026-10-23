¿Carros más baratos? Proponen bajar el IVA al 10 % y eliminar el impuesto al consumo

En un esfuerzo concertado por profundizar la recuperación del mercado automotor e impulsar la demanda interna, la Asociación Colombiana de Concesionarios de Vehículos (Aconauto) le presentó al Gobierno Nacional una propuesta tributaria clave: reducir la tarifa del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) para los vehículos nuevos del 19 % actual al 10 %, junto con la eliminación definitiva del Impuesto Nacional al Consumo (impoconsumo).

De acuerdo con las estimaciones presentadas por el gremio que agrupa a los comercializadores, la aplicación de esta medida generaría un alivio inmediato promedio del 9,5 % en el precio final de factura para los compradores de autos en el país.

El objetivo central de la iniciativa es bajar las barreras de entrada al crédito vehicular y acelerar la renovación de la flota nacional, permitiendo proyectar ventas anuales por encima de las 350.000 unidades.

Actualmente, la comercialización de automóviles en Colombia enfrenta una estructura impositiva sumada que combina la tarifa general del IVA del 19 % más un impoconsumo que aplica una tarifa base del 8 % en la mayoría de los segmentos.

Según los concesionarios, esta acumulación tributaria encarece sustancialmente el valor final de los automóviles, desincentivando a las familias y empresas que buscan sustituir sus vehículos por modelos más eficientes y de menores emisiones contaminantes.

Así está el mercado automotor

Pese a que la industria automotriz ha mostrado señales de dinamismo en el transcurso del año —con un total de 247.212 vehículos nuevos matriculados entre enero y septiembre de 2026, lo que representa un aumento interanual del 41,2 %—, Aconauto sostiene que el mercado todavía cuenta con un amplio margen de crecimiento potencial si se ajustan los tributos.

Ante la inquietud sobre el impacto fiscal que causaría una rebaja en las tarifas directas del IVA y del impoconsumo, el gremio argumenta que la pérdida de recaudo inicial se vería ampliamente compensada por el incremento en el volumen total de transacciones. Mayor venta de unidades generaría un efecto dominó positivo sobre las arcas públicas mediante el cobro de otros tributos recurrentes, tales como el impuesto departamental de rodamiento, el impuesto de renta de la cadena productiva y el IVA derivado de rubros asociados como combustibles, seguros obligatorios, repuestos y mantenimiento técnico.

Sin embargo, el reto principal de la iniciativa radica en la coyuntura de las finanzas públicas. El Marco Fiscal de Mediano Plazo para 2026 proyecta un déficit fiscal del Gobierno Nacional Central del 5,3 % del PIB (equivalente a más de $106 billones), lo que obliga a la cartera de Hacienda a analizar con estricto rigor cualquier medida que reduzca de forma directa la recaudación del Estado. Hasta la fecha, las autoridades económicas no han emitido un pronunciamiento oficial sobre si instalarán mesas de diálogo técnico para revisar la factibilidad de la propuesta.