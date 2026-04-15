Dólar HOY, 15 de abril de 2026: sigue la tendencia en Colombia y tocó el nivel mínimo en años

Se siguen presentando movimientos relevantes con relación al precio del dólar en Colombia. Este miércoles 15 de abril, la moneda estadounidense mantuvo la tendencia a la baja, manteniéndose en sus precios más bajos en años.

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El precio del dólar en Colombia hoy 15 de abril de 2026 se ubicó en $3.578,82, de acuerdo con la Tasa Representativa del Mercado (TRM), rompiendo de esta manera la barrera de los $3.600, volviendo a niveles que no se veían desde enero de 2021.

La divisa abrió con un mínimo de $3.570 y un máximo de $3.589,99. La jornada inició con 86 movimientos por un valor de US$61 millones.

Caída diaria del dólar: comparación con el 14 de abril

Al comparar el precio actual con el registrado el martes 14 de abril de 2026, se observa un ajuste claro. En esa fecha, la TRM se ubicó en $3.608,10, mientras que el valor vigente es de $3.578,82. Esta diferencia de -$29,28 marca una nueva jornada de fortalecimiento del peso colombiano.

Esta variación diaria representa una caída de -0,81 %, lo que evidencia un comportamiento consistente en la reducción del valor del dólar en el mercado colombiano.

Comportamiento del dólar en abril de 2026

Al analizar el comportamiento del dólar en abril de 2026, se evidencia una tendencia descendente sostenida. El mes inició el 1 de abril con una TRM de $3.660,10, y con el dato del 15 de abril, la caída acumulada alcanza los $81,28.

En términos porcentuales, esta variación equivale a un descenso de -2,22 % en lo corrido del mes. Este comportamiento gradual sugiere un ajuste progresivo del tipo de cambio, más que movimientos bruscos, lo cual es un indicador relevante para los agentes del mercado.