Residentes de conjuntos tendrán dura multa por incumplir con norma clave: esto deberán pagar

Miles de residentes en edificios y conjuntos cerrados se enfrentan ahora a sanciones económicas severas por el incumplimiento de normas que, hasta hace poco, eran consideradas faltas menores o simples recomendaciones de convivencia.

Bajo el marco de la Ley 675 de 2001 y las recientes actualizaciones del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, las administraciones han comenzado a aplicar multas que pueden afectar seriamente el bolsillo de los propietarios y arrendatarios.

Una de las infracciones que más ha generado controversia es la relacionada con la estética y el uso de fachadas, una "norma clave" que muchos pasan por alto.

Esta es la dura multa que afrontarán los residentes de conjuntos

Aunque parezca una actividad doméstica inofensiva, colgar prendas de vestir, alfombras o toallas en ventanas, rejas o balcones visibles desde el exterior se ha convertido en uno de los motivos principales de sanción.

Según el reglamento de la mayoría de las copropiedades, esta práctica altera la uniformidad estética del conjunto y afecta la valoración comercial del inmueble.

Las multas por este tipo de infracciones no son arbitrarias. Para que una administración pueda imponerlas, deben cumplirse tres requisitos fundamentales:

Registro previo: La prohibición debe estar consignada explícitamente en el reglamento de propiedad horizontal del conjunto.

Debido proceso: El residente tiene derecho a ser escuchado y a presentar descargos antes de que se haga efectiva la sanción.

Límite legal: Según la ley, la multa no puede exceder el valor de dos cuotas de administración mensuales, aunque en casos de reincidencia, la cifra puede escalar.

La convivencia no solo se mide por lo que se ve, sino por lo que se escucha. En lo que va de 2026, las autoridades han reforzado la vigilancia sobre los niveles de ruido. Quienes utilicen dispositivos sonoros, maquinaria o realicen actividades que perturben la tranquilidad de sus vecinos fuera de los horarios permitidos, se enfrentan a multas que oscilan entre los $300.000 y $416.000.

Por otro lado, la tenencia de mascotas sigue siendo un punto crítico. No recoger los excrementos en áreas comunes o permitir que los animales deambulen sin traílla (correa) puede acarrear multas de hasta $711.750. En situaciones más graves, como la disposición inadecuada de escombros de remodelaciones en zonas no autorizadas, las sanciones reportadas han llegado a alcanzar los $933.816.