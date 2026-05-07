CANAL RCN
Economía

¡Se reportó un movimiento importante en el precio del dólar! Así abrió hoy 7 de mayo de 2026

Descubra el precio exacto con el que abrió el dólar en Colombia hoy 7 de mayo de 2026.

Foto: Magnific.

Noticias RCN

mayo 07 de 2026
08:21 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El precio del dólar en Colombia, según el análisis del Banco de la República, abrió este 7 de mayo de 2026 en 3.707,770 pesos.

Además, la Tasa Representativa del Mercado quedó en 3.706,44 pesos, lo que significa que disminuyó 16.89 pesos respecto a la del día anterior (6 de mayo de 2026).

Dólar rebotó tras varios días al alza: así cerró hoy 6 de mayo en Colombia
RELACIONADO

Dólar rebotó tras varios días al alza: así cerró hoy 6 de mayo en Colombia

En medio de esa realidad, las casas de cambio de Bogotá han estipulado las siguientes tarifas para la compra y venta de dólares:

  • Bogotá: 3.610 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.680 pesos para que los vendan.
  • Cali: 3.520 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.650 pesos para que los vendan.
  • Cartagena: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.980 pesos para que los vendan.
  • Medellín: 3.590 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.730 pesos para que los vendan.

Precio del dólar en Colombia hoy 7 de mayo de 2026: estos son los datos más importantes

La Tasa Representativa del Mercado, haciendo el balance con la del jueves de la semana pasada (30 de abril de 2026), tuvo un aumento de 84.58 pesos.

Además, realizando el comparativo con la TRM de hace un mes (7 de abril de 2026), el incremento fue de 42.03 pesos y el 1.15 %.

Sin embargo, revisando la Tasa Representativa del Mercado de hace un año (7 de mayo de 2025), hubo una disminución de 598.58 pesos.

Asimismo, tomando como referencia la Tasa Representativa del Mercado con la que inició el 2026, el descenso fue de 50.64 pesos.

Precio del dólar en Colombia: estas han sido las Tasas Representativas del Mercado durante la semana

En los últimos tres días de esta semana de mayo, la TRM ha estado por encima de la barrera de los 3.700 pesos.

El dólar tocó un precio no visto hace más de un mes: así abrió hoy 6 de mayo de 2026
RELACIONADO

El dólar tocó un precio no visto hace más de un mes: así abrió hoy 6 de mayo de 2026

Los cambios exactos han sido los siguientes:

  • Lunes 4 de mayo de 2026: 3.637,51 pesos.
  • Martes 5 de mayo de 2026: 3.707,58 pesos.
  • Miércoles 6 de mayo de 2026: 3.723,33 pesos.
  • Jueves 7 de mayo de 2026: 3.706,44 pesos.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Finanzas personales

CDT en Colombia se disparan y dejan buen dinero a colombianos para mayo: estas son las mejores tasas

Finanzas personales

Reconocido banco en Colombia devolverá el 4x1000 a clientes: conozca quiénes pueden y cómo hacerlo

Ciberseguridad

Así pueden romper su contraseña en menos de una hora: evite estos patrones

Otras Noticias

Paloma Valencia

Candidata Paloma Valencia denuncia que le estarían hackeando el celular

En la recta final para la primera vuelta, la candidata aseguró que le estarían hackeando el celular.

Artistas

Reconocida influencer fue asesinada a tiros: estaba junto a sus cuatro hijos

La influencer fue trasladada a un hospital, pero falleció tras la gravedad de sus heridas.

Fútbol

Técnico del Bayern Múnich y directivo estallaron por las polémicas tras eliminación en Champions League

La casa de los famosos

¡Hubo 'poderes' en La Casa de los Famosos Colombia 2026 y se tomaron decisiones inesperadas! ¿Cuáles?

EPS

Bogotá activa plan de contingencia ante cierre de servicios en algunas IPS por falta de pagos