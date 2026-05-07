¡Se reportó un movimiento importante en el precio del dólar! Así abrió hoy 7 de mayo de 2026

El precio del dólar en Colombia, según el análisis del Banco de la República, abrió este 7 de mayo de 2026 en 3.707,770 pesos.

Además, la Tasa Representativa del Mercado quedó en 3.706,44 pesos, lo que significa que disminuyó 16.89 pesos respecto a la del día anterior (6 de mayo de 2026).

En medio de esa realidad, las casas de cambio de Bogotá han estipulado las siguientes tarifas para la compra y venta de dólares:

Bogotá: 3.610 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.680 pesos para que los vendan.

Cali: 3.520 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.650 pesos para que los vendan.

Cartagena: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.980 pesos para que los vendan.

Medellín: 3.590 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.730 pesos para que los vendan.

Precio del dólar en Colombia hoy 7 de mayo de 2026: estos son los datos más importantes

La Tasa Representativa del Mercado, haciendo el balance con la del jueves de la semana pasada (30 de abril de 2026), tuvo un aumento de 84.58 pesos.

Además, realizando el comparativo con la TRM de hace un mes (7 de abril de 2026), el incremento fue de 42.03 pesos y el 1.15 %.

Sin embargo, revisando la Tasa Representativa del Mercado de hace un año (7 de mayo de 2025), hubo una disminución de 598.58 pesos.

Asimismo, tomando como referencia la Tasa Representativa del Mercado con la que inició el 2026, el descenso fue de 50.64 pesos.

Precio del dólar en Colombia: estas han sido las Tasas Representativas del Mercado durante la semana

En los últimos tres días de esta semana de mayo, la TRM ha estado por encima de la barrera de los 3.700 pesos.

Los cambios exactos han sido los siguientes: