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¿Cómo funcionará el Pico y Placa regional en Bogotá durante el lunes festivo 23 de marzo? Le contamos

Coimo medidas adicionales, la ciudad contempla el despliegue de hasta 285 personas en los principales corredores viales y ajustar los tiempos semafóricos.

Foto: AFP
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Noticias RCN

marzo 21 de 2026
07:24 a. m.
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Bogotá se prepara para la entrada y salida de vehículos durante el puente festivo de San José (21, 22 y 23 de marzo de 2026), el primer puente desde el fin de semana de Reyes y el único hasta el próximo 1 de mayo, Día del Trabajo.

Se estima que unos 970.295 vehículos salgan de la ciudad y 1.064.235 ingresen durante los siguientes tres días. En respuesta, la Secretaría de Movilidad, en coordinación con las autoridades de tránsito, organizó un plan éxodo y estableció la medida de Pico y Placa regional el lunes festivo.

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¿Cómo funcionará el Pico y Placa regional durante el puente?

De acuerdo con las autoridades, el Pico y Placa regional se aplicará únicamente durante el lunes festivo, 23 de marzo, en los principales corredores de acceso a la ciudad: la Autopista Norte, la Autopista Sur, la Avenida Calle 13 (Centenario), la Avenida Calle 80, la Avenida Carrera Séptima, la Avenida Boyacá (vía al Llano), la vía Suba–Cota, la vía a La Calera y la vía a Choachí.

Para evitar la acumulación de vehículos en horas de la tarde y facilitar la movilidad, se dividió en dos franjas horarias el permiso de entrada a la ciudad de Bogotá.

Entre las 12:00 del mediodía podrán ingresar a la capital colombiana los carros cuya placa termine en número par: 0, 2, 4, 6 y 8; y entre las 4:00 de la tarde y las 8:00 de la noche, los carros cuya placa termine en número impar: 1, 3, 5, 7 y 9. Antes del mediodía y después de las ocho de la noche no se aplicará la medida de Pico y Placa.

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Otras medidas adoptadas por la administración en el puente festivo de marzo:

Según las autoridades, para gestionar el tráfico, “se contará con presencia de guías de movilidad, agentes civiles de tránsito y Policía de Tránsito en los corredores de ingreso y salida a la ciudad, y en la calle 26, para facilitar la movilidad de los viajeros”.

Además, a diario, entre 65 y 285 personas custodiarán los principales corredores de la ciudad y “a este despliegue se sumarán ajustes en los tiempos semafóricos de las vías más transitadas, supervisión constante de puntos estratégicos, monitoreo permanente desde el Centro de Gestión del Tránsito y una coordinación interinstitucional con las autoridades de municipios aledaños”.

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