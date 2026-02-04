¿Quiénes pueden salir y quiénes no en el Día sin Carro y Moto este 5 de febrero?

Bogotá se prepara para una nueva edición del Día sin Carro y sin Moto, una jornada que busca dar un respiro al medioambiente y fomentar la movilidad sostenible en la capital.

El jueves 5 de febrero de 2026, las principales vías de la ciudad cambiarán su dinámica habitual, restringiendo el tránsito de miles de vehículos motorizados para dar paso a alternativas de transporte más limpias y eficientes.

Día sin Carro y sin Moto en Bogotá: multas por no cumplir

La medida, que se extenderá por 16 horas continuas, comenzará a regir desde las 5:00 a. m. y finalizará a las 9:00 p. m.

Durante este horario, la circulación de automóviles particulares y motocicletas estará prohibida, salvo contadas excepciones.

Las autoridades distritales han sido enfáticas: quienes ignoren la restricción se exponen a una sanción económica de $633.000 pesos, sumado a la inmovilización inmediata del vehículo.

Para garantizar la movilidad de los millones de ciudadanos que se desplazan diariamente, el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) funcionará en su máxima capacidad.

Los servicios de TransMilenio y TransMiZonal operarán desde las 4:00 a. m. hasta las 11:00 p. m., mientras que el TransMiCable prestará servicio de 4:30 a. m. a 10:00 p. m.

Asimismo, para quienes prefieran el transporte público individual, más de 37.000 taxis circularán sin restricciones de pico y placa durante todo el jueves.

¿Quiénes podrán circular en el Día sin Carro y sin Moto en Bogotá?

Transporte público.

Motocicletas vinculadas a empresas, plataformas tecnológicas y/o establecimientos de comercio, que prestan el servicio de mensajería y/o domicilio

Transporte para personas con discapacidad

Vehículos de emergencia

Transporte escolar

Vehículos con capacidad de más de 10 pasajeros

Servicios públicos domiciliarios

Destinado al control de tráfico

Caravana presidencial

Vehículos Militares, de Policía Nacional, de Organismos de Seguridad del Estado y CTI seccional Bogotá

Vehículos diplomáticos o consular

Motocicletas de vigilancia y seguridad privada

Vehículos asignados por la Unidad Nacional de Protección

Vehículos eléctricos o cero emisiones, incluyendo motocicletas

Carrozas fúnebres

Vehículos destinados para el control operacional y mantenimiento del SITP

Control de emisiones y vertimientos, incluyendo motocicletas

Transporte de valores

Los vehículos que no pueden salir en el Día sin Carro y sin moto en Bogotá

Carros y motos particulares.

Carros con permiso de Pico y Placa Solidario

Vehículos particulares de medios de comunicación con placa amarilla.

Automóviles y motocicletas de academias de conducción.

Vehículos híbridos o a gas.

Taxis y vehículos de transporte especial con placa terminada en 7 y 8.

Transporte de carga tendrá restricción habitual, acorde con el Decreto

Único del Sector Movilidad 652 de 2025, artículos 485 al 502.

En cuanto a las excepciones, la normativa vigente permite la circulación de vehículos y motocicletas eléctricas, incentivando el uso de energías limpias.

De igual forma, las motocicletas destinadas a servicios de mensajería y domicilio, vinculadas a plataformas tecnológicas o comercios, podrán transitar sin inconvenientes para no afectar la dinámica económica de la ciudad.

Por otro lado, para los ciudadanos que cuentan con el permiso de Pico y Placa Solidario, el Distrito confirmó que este día no se perderá, sino que se repondrá al finalizar el periodo contratado.

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) ha dispuesto una infraestructura robusta para quienes opten por la bicicleta o la caminata.

Bogotá habilitará 88,58 kilómetros de vías exclusivas para el tránsito no motorizado entre las 6:00 a. m. y las 8:00 p. m., las cuales se sumarán a la red permanente de 683 kilómetros de ciclorrutas y los más de 9.500 kilómetros de andenes disponibles.

Para aquellos que elijan la multimodalidad, el sistema TransMilenio ofrece 8.001 cupos de cicloparqueaderos distribuidos en 27 puntos estratégicos, permitiendo que los usuarios dejen sus bicicletas de forma segura y continúen su trayecto en bus.

Esta jornada no solo representa un reto logístico para la capital, sino una oportunidad para evaluar el impacto de la movilidad alternativa en la calidad del aire y la reducción del ruido en las zonas más congestionadas de Bogotá.