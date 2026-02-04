CANAL RCN
Colombia

Recomendaciones para el día sin carro y moto en Bogotá este 5 de febrero del 2026

Planear los trayectos con anticipación es fundamental para movilizarse por la capital durante la jornada.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

febrero 04 de 2026
11:09 a. m.
Este jueves 5 de febrero Bogotá vivirá su día sin carro y moto del año por lo que las autoridades han hecho especial énfasis en la importancia de seguir las indicaciones para evitar contratiempos con los trayectos estipulados.

Metro de Bogotá avanza en un 72%: alcalde confirmó la proyección para este año

¿Cuáles son los vehículos que no podrán circular?

Esta jornada anual obligatoria se encuentra diseñada para reducir los niveles de contaminación, promover la movilidad sostenible y dará inicio desde las 5:00 a.m. hasta las 9:00 p.m.

Durante este tiempo estará prohibida la circulación de automóviles particulares y motocicletas. Algunas de estas son:

  • Carros y motos particulares.
  • Carros con permiso de pico y placa solidario
  • Vehículos particulares de medios de comunicación con placa amarilla.
  • Automóviles y motocicletas de academias de conducción.
  • Vehículos híbridos o a gas.
  • Taxis y vehículos de transporte especial con placa terminada en 7 y 8.
  • Transporte de carga tendrá restricción habitual, acorde con el Decreto Único del Sector Movilidad 652 de 2025, artículos 485 al 502.

¿Cuáles son los carros que sí podrán circular?

  • Transporte público.
  • Motocicletas vinculadas a empresas, plataformas tecnológicas y/o establecimientos de comercio, que prestan el servicio de mensajería y/om domicilio
  • Transporte para personas con discapacidad.
  • Vehículos de emergencia.
  • Transporte escolar.
  • Vehículos con capacidad de más de 10 pasajeros.
  • Servicio públicos domiciliarios.
  • Destinado al control de tráfico.
  • Caravana presidencial.
  • Vehículos Militares, de Policía Nacional, de Organismos de Seguridad del Estado y CTI seccional Bogotá.
  • Vehículos diplomáticos o consular.
  • Motocicletas de vigilancia y seguridad privada.
  • Vehículos asignados por la Unidad Nacional de Protección.
  • Vehículos eléctricos o cero emisiones, incluyendo motocicletas.
  • Carrozas fúnebres.
  • Vehículos destinados para el control operacional y mantenimiento del SITP.
  • Control de emisiones y vertimientos, incluyendo motocicletas.
  • Transporte de valores.
¿Fue elegido como jurado de votación o podría ser víctima de una estafa? Ojo a la advertencia

Recomendaciones para el día sin carro en Bogotá

Según la Alcaldía de Bogotá, la mayoría de los ciudadanos utilizarán transportes públicos, bicicletas o se movilizarán caminando. Por esto, algunas de las principales recomendaciones para vivir esta jornada son:

  • Siempre dar el paso en las vías.
  • Cumplir las normas de tránsito.
  • Planear los trayectos con anticipación. Habrá algunas vías deshabilitadas.
  • En caso de usar bicicleta, hacer uso del casco de forma correcta y en la noche no olvidar encender las luces. Roja atrás y blanca al frente.
  • No perder de vista el camino. El celular o cualquier otro dispositivo roba la atención y un segundo de distracción podría ser fatal.
