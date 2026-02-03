CANAL RCN
¿Por qué siguen creciendo las ventas de carros de lujo en Colombia?

Detrás del incremento de las ventas de autos de lujo hay factores económicos, culturales y tecnológicos que están transformando el mercado.

Foto: LM3 Performance

febrero 03 de 2026
09:31 a. m.
El mercado de vehículos de lujo en Colombia atraviesa uno de sus momentos más dinámicos de la última década. De acuerdo con cifras de la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible (Andemos), durante el primer semestre de 2025 se vendieron 3.780 vehículos de alta gama, lo que representó un crecimiento del 16,6% frente al mismo periodo del año anterior.

Este comportamiento, que contrasta con la desaceleración de otros segmentos del sector automotor, plantea una pregunta clave: ¿por qué crecen las ventas de carros de lujo en el país?

Analistas del sector coinciden en que este auge responde a una combinación de factores económicos, aspiracionales y de oferta.

¿Qué hay detrás de la demanda de carros de lujo en Colombia?

Por un lado, Colombia ha visto consolidarse un grupo de consumidores con alto poder adquisitivo (empresarios, ejecutivos, inversionistas y profesionales independientes) que, pese a la incertidumbre macroeconómica, mantiene su capacidad de compra. Para muchos de ellos, los vehículos de lujo no solo representan estatus, sino también una forma de diversificar inversiones en bienes de alto valor.

A esto se suma una mayor disponibilidad de marcas y modelos. En los últimos años, fabricantes premium han fortalecido su presencia en el país, ampliando portafolios, ofreciendo versiones híbridas o de alto desempeño y mejorando los servicios de personalización.

El lujo automotriz dejó de ser un mercado marginal para convertirse en un nicho estratégico.

Otro factor determinante es el cambio cultural en torno al automóvil. El consumidor de alta gama busca experiencias, tecnología, seguridad y rendimiento, más allá de la simple movilidad.

En este contexto, el vehículo se convierte en una extensión del estilo de vida, una lógica que ha impulsado la demanda de marcas como Ferrari, McLaren y otros fabricantes de alto desempeño.

Falta talento técnico especializado en Colombia para los vehículos premium

Este crecimiento también ha dejado en evidencia una brecha estructural: la falta de talento técnico especializado para atender un parque automotor cada vez más sofisticado.

Son pocos los talleres y profesionales capacitados para trabajar con vehículos que incorporan materiales avanzados, sistemas electrónicos complejos y estándares de precisión elevados.

En medio de este panorama surge el caso de LM3 Performance, una empresa colombiana con sede en Zipaquirá que se ha posicionado como referente nacional en mantenimiento y reparación de vehículos de alto rendimiento.

Fundada hace más de diez años por Jhon Alexander Vargas Vargas y Santiago Lozano Mesa, la compañía nació ligada al automovilismo deportivo y evolucionó hacia un modelo empresarial que hoy atiende autos de todas las gamas, incluyendo marcas de lujo extremo:

Este es un mercado muy especializado y hay muy poca gente realmente preparada. No es solo saber mecánica, es entender el vehículo, la tecnología, los materiales y la responsabilidad que implica trabajar con carros de alto valor.

Durante el último año, LM3 Performance registró un crecimiento cercano al 60%, atendiendo entre 60 y 70 vehículos al mes provenientes de distintas regiones del país. Esta demanda confirma una tendencia clara: los carros de lujo aumentan, pero los espacios realmente capacitados para atenderlos siguen siendo limitados.

