Dian abre convocatoria con 1.990 empleos: requisitos, niveles y cómo postularse

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) anunció una gran oportunidad laboral. A través de la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC), se abrió el proceso de selección DIAN 2676 de 2025, con 1.990 empleos disponibles en distintas ciudades del país.

Esta convocatoria busca vincular nuevos talentos al servicio público y también permitirá que funcionarios actuales puedan ascender a cargos superiores dentro de la entidad. Según la CNSC, el proceso se realiza con base en el mérito, la igualdad y la transparencia, principios que rigen todos los concursos públicos en Colombia.

Perfiles y niveles disponibles en la convocatoria DIAN 2025

Las vacantes están distribuidas en tres niveles: profesional, técnico y asistencial. Cada uno tiene diferentes requisitos de formación, experiencia y, en algunos casos, dominio del idioma inglés.

Nivel profesional: Se incluyen cargos como Gestor e Inspector, en sus distintos grados (I al IV). Algunos requieren certificación de inglés A2 o B1, y otros no exigen experiencia previa.

Nivel técnico: Contempla empleos como Analista I, con o sin experiencia. En ciertos casos se pide el certificado de trabajo seguro en alturas.

Nivel asistencial: Requiere experiencia laboral y está abierto a bachilleres y técnicos. Además, la convocatoria incluye plazas exclusivas para personas con discapacidad, garantizando inclusión y acceso igualitario.

En total, son casi dos mil oportunidades laborales para quienes buscan estabilidad y desarrollo profesional dentro del sector público.

Cómo inscribirse a la convocatoria de la Dian: paso a paso

El proceso de inscripción se realiza solo en línea, a través del Sistema SIMO de la CNSC. Estos son los pasos principales:

Regístrate en SIMO: Si no tienes cuenta, créala en simo.cnsc.gov.co. Allí podrás subir tus documentos (cédula, títulos, certificados y experiencia) en formato PDF. Consulta las vacantes: Ingresa a la Oferta Pública de Empleos de Carrera (OPEC) y busca las vacantes de la convocatoria DIAN 2676 de 2025. Verifica los requisitos antes de aplicar. Elige el cargo: Puedes postularte a un solo empleo por modalidad (ingreso o ascenso). Las personas con discapacidad pueden aplicar a más de uno. Realiza el pago: Cancela los derechos de participación en línea (PSE) o en ventanilla. Los aspirantes con discapacidad están exentos de pago. Confirma tu inscripción: Luego del pago, ingresa de nuevo a SIMO y selecciona “Inscripción”. El sistema generará una constancia como comprobante oficial.

Documentos necesarios para aplicar a ofertas públicas

Antes de cerrar la inscripción, asegúrate de contar con los siguientes documentos escaneados y actualizados:

Cédula de ciudadanía por ambas caras.

Título o acta de grado y, si aplica, tarjeta profesional.

Certificados laborales con funciones y fechas.

Constancias de cursos o capacitaciones (mínimo 8 horas).

Certificado de inglés (si el cargo lo requiere).

Certificado de discapacidad (si aplica).

La CNSC aclara que los archivos cargados después del cierre no serán válidos, por lo que se recomienda revisarlos con cuidado.

Hasta ahora, la entidad no ha publicado las fechas exactas de inscripción, pero ya están disponibles los documentos base del proceso en la página oficial. Se recomienda a los interesados revisar estas páginas con frecuencia, ya que allí se publicarán las fechas de inscripciones, pruebas y resultados del concurso.