CANAL RCN
Economía

Se abren 1.250 vacantes para colombianos en Polonia, Europa y Estados Unidos

La convocatoria estará abierta hasta el próximo sábado 15 de noviembre.

Foto: Freepik
Noticias RCN

noviembre 11 de 2025
04:21 p. m.
Los trabajos en el exterior se han convertido en una de las opciones más apetecidas por los colombianos, quienes ven en la migración la oportunidad de encontrar una vida con mayor estabilidad para ellos y sus familias.

Por esto, la Asociación Work & Travel, en alianza con agencias internacionales de empleo, lanza su última convocatoria del año para colombianos interesados en trabajar legalmente fuera del país. Son 1.250 vacantes disponibles en dos programas principales: trabajo en Polonia y Au Pair en Europa y Estados Unidos.

Programa de trabajo en Polonia

Polonia se consolida como un destino estable y confiable para trabajadores colombianos, con ofertas formales y respaldo institucional. Por esto, se encuentran disponibles 500 vacantes laborales para hombres y mujeres entre 18 y 55 años en sectores como: ornamentación, fabricación de placas de concreto, construcción y manipulación de alimentos.

Algunos de los beneficios con los que se contará son: coordinadores hispanohablantes, alojamiento, seguro médico y acompañamiento legal en todo el proceso.

Programa de trabajo en Europa y Estados Unidos

750 oportunidades para mujeres entre 18 y 26 años que deseen trabajar como niñeras en familias de acogida durante un año. Algunos de los principales destinos son Estados Unidos, Alemania, Francia, Austria y Bélgica y los requisitos son tener un nivel intermedio de inglés, alemán o francés (con apoyo institucional para aprender).

Los beneficios con los que se contará son 300 becas completas para EE. UU. (incluyen tiquetes y bono de USD 500), 450 subsidios para Europa (cubren hasta el 80% del programa), bonificación mensual de 280 euros, habitación propia, alimentación y seguro médico.

Este programa permite a las jóvenes perfeccionar idiomas, integrarse culturalmente y vivir una experiencia laboral digna y segura.

Información clave de la postulación

El plazo de inscripción será hasta el sábado 15 de noviembre y el formulario de inscripción posee un costo de $20.000 para residentes en Bogotá y $27.000 para residentes fuera de Bogotá. Los interesados pueden consultar mayor información en www.workandtravelaupair.org

