Exministro Cárdenas asegura que el ACPM debe subir: ¿Qué efectos trae mantener el precio estable?

El Ministerio de Hacienda informó que desde este jueves 1 de octubre aumentaba la gasolina en 46 pesos y el ACPM se mantiene estable. No obstante, el presidente Abelardo de la Espriella pidió revertir el incremento.

En A lo que vinimos estuvo el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas quien advirtió sobre las consecuencias fiscales que habría por mantener congelados los precios de los combustibles, principalmente el ACPM.

El problema de no subir el ACPM: comparación con el precio internacional

Cárdenas señaló que con la gasolina no hay mucho inconveniente, diferente al ACPM, cuyo subsidio representa una diferencia de $ 10.000 por galón entre el precio internacional y lo que pagan los consumidores.

“Un galón de ACPM hoy vale 20 mil pesos, pero los colombianos estamos pagando solo 10 mil pesos, entonces la diferencia es demasiado grande y va en contra del presupuesto”, afirmó.

Además, consideró que el gobierno enfrenta una ventana de oportunidad política limitada para implementar ajustes impopulares: “El capital político está fresco y el gobierno tiene todavía una luna de miel. En seis meses va a ser absolutamente imposible (…) Gobernar implica tomar medidas impopulares para resolver los problemas”.

Impacto por aumento en las tasas de interés

Con respecto al impacto en sectores, como el de transporte de carga y alimentos, el exministro reconoció que habrá efectos. “Es muy difícil sostener ese subsidio tan alto por lo que ha pasado en el mercado mundial de ACPM”, mencionó al indicar que incluso en Estados Unidos se habla de restringir las exportaciones de este combustible por la baja en precios internos.

Otro asunto clave en materia económica fue la decisión del Banco de la República de aumentar las tasas de interés al 12.25 %. Frente a esto, Cárdenas se mostró en contra: “Ya la tasa era muy alta y el país tiene una inflación del 6 %, entonces es una tasa altísima”.

“Todo lo que compramos a cuotas, como la nevera, el horno, la bicicleta, la motocicleta, el carro, la cama y los colchones; se subió”, declaró acerca de los efectos.