CANAL RCN
Economía Video

Exministro Cárdenas asegura que el ACPM debe subir: ¿Qué efectos trae mantener el precio estable?

Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda, estuvo en A lo que vinimos hablando de este asunto.

Johana Amaya

octubre 01 de 2026
03:01 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Ministerio de Hacienda informó que desde este jueves 1 de octubre aumentaba la gasolina en 46 pesos y el ACPM se mantiene estable. No obstante, el presidente Abelardo de la Espriella pidió revertir el incremento.

Precio de la gasolina sube en octubre y el ACPM se mantiene estable: Gobierno anunció
RELACIONADO

Precio de la gasolina sube en octubre y el ACPM se mantiene estable: Gobierno anunció

En A lo que vinimos estuvo el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas quien advirtió sobre las consecuencias fiscales que habría por mantener congelados los precios de los combustibles, principalmente el ACPM.

El problema de no subir el ACPM: comparación con el precio internacional

Cárdenas señaló que con la gasolina no hay mucho inconveniente, diferente al ACPM, cuyo subsidio representa una diferencia de $ 10.000 por galón entre el precio internacional y lo que pagan los consumidores.

“Un galón de ACPM hoy vale 20 mil pesos, pero los colombianos estamos pagando solo 10 mil pesos, entonces la diferencia es demasiado grande y va en contra del presupuesto”, afirmó.

Además, consideró que el gobierno enfrenta una ventana de oportunidad política limitada para implementar ajustes impopulares: “El capital político está fresco y el gobierno tiene todavía una luna de miel. En seis meses va a ser absolutamente imposible (…) Gobernar implica tomar medidas impopulares para resolver los problemas”.

Impacto por aumento en las tasas de interés

Con respecto al impacto en sectores, como el de transporte de carga y alimentos, el exministro reconoció que habrá efectos. “Es muy difícil sostener ese subsidio tan alto por lo que ha pasado en el mercado mundial de ACPM”, mencionó al indicar que incluso en Estados Unidos se habla de restringir las exportaciones de este combustible por la baja en precios internos.

¿Cuánto cuesta la gasolina por litro en Colombia frente a otros países?
RELACIONADO

¿Cuánto cuesta la gasolina por litro en Colombia frente a otros países?

Otro asunto clave en materia económica fue la decisión del Banco de la República de aumentar las tasas de interés al 12.25 %. Frente a esto, Cárdenas se mostró en contra: “Ya la tasa era muy alta y el país tiene una inflación del 6 %, entonces es una tasa altísima”.

“Todo lo que compramos a cuotas, como la nevera, el horno, la bicicleta, la motocicleta, el carro, la cama y los colchones; se subió”, declaró acerca de los efectos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Dian

DIAN hace llamado importante a contribuyentes por ampliación de este trámite

Dólar

¡Cambió otra vez el precio del dólar en el cierre de hoy 1 de octubre de 2026! Así se cotizó

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol hoy, 1 de octubre: número y signo ganador del sorteo

Otras Noticias

América de Cali

Abogado de América de Cali advirtió a su propio equipo por el caso Yhormar Hurtado

Luego de las demandas de cinco clubes por la presunta alineación indebida del lateral, rompieron el silencio y entregaron su versión.

Inseguridad en Bogotá

Recicladores rechazaron reciente agresión contra una mujer en Bogotá: esto dijeron

Representantes del gremio rechazaron el ataque ocurrido en el sur de la ciudad y pidieron no estigmatizar a quienes ejercen legalmente esta actividad.

Japón

Se sintió nuevo fuerte sismo en Japón hoy 1 de octubre de 2026: esta fue la magnitud

Santander

La historia de Jerónimo, el bebé de dos años que necesita urgente un trasplante de corazón

Turismo

Cómo empacar equipaje de mano: trucos para viajar ligero y con estilo