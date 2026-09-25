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¿Cómo aplicar al 85% en reducción de sanciones por mora en la DIAN?

El beneficio aplica en obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias. Incluye declaraciones extemporáneas e inexactas con alcance nacional.

¿Cómo aplicar al 85% en reducción de sanciones por mora en la DIAN?
Foto: Analdex y Freepik.

Yhonay Díaz

septiembre 25 de 2026
09:14 p. m.
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Los contribuyentes con obligaciones pendientes ante DIAN tienen una ventana de oportunidad para regularizar su situación fiscal con importantes descuentos en sanciones e intereses.

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Este beneficio hace parte de las medidas anunciadas por la DIAN en el marco de la emergencia por el terremoto del pasado 10 de agosto.

El alivio permite que los deudores en mora*paguen únicamente el 15% de las sanciones aplicadas, lo que representa una reducción del 85%. Sin embargo, el beneficio requiere el cumplimiento de condiciones específicas establecidas por la normativa vigente.

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Requisitos para acceder al beneficio de reducción de sanciones en mora

Pueden acceder a esta reducción los contribuyentes que tenían obligaciones tributarias, aduaneras o cambiarias en mora al 10 de agosto.

Los requisitos incluyen el pago del 100% de la obligación principal, la cancelación de los intereses moratorios calculados con una tasa del 4,5% anual, y el pago de solo el 15% de la sanción y su actualización.

Christian Quiñónez, exsubdirector de Fiscalización y actual CEO de Clevertax Assessment, explicó que "es una medida a la que estamos acostumbrados, que se ha utilizado en decretos de emergencia y en reformas tributarias. Esto consiste en recaudar la mayor cantidad de dinero posible para suplir específicamente las necesidades que tienen los territorios afectados".

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Los alivios de la DIAN van más allá de las deudas en mora

Los alivios no se limitan a obligaciones vencidas. También aplican para situaciones relacionadas con procesos de fiscalización, discusiones en vía administrativa y procesos judiciales pendientes.

Adicionalmente, contribuyentes que no presentaron sus declaraciones tributarias en los plazos establecidos o incurrieron en errores de inexactitud pueden acceder a reducciones en sanciones por extemporaneidad o corrección.

Los contribuyentes interesados deben verificar si su obligación estaba en mora al 10 de agosto de 2026, el tipo de obligación (tributaria, aduanera o cambiaria), el valor de la obligación principal, las sanciones e intereses asociados, y los plazos establecidos para acogerse al beneficio.

En este momento se busca atender sin necesidad de comprometer más gasto debido a la situación económica del país.

La DIAN recomienda verificar las condiciones específicas de cada obligación antes de efectuar el pago, ya que los beneficios dependen del cumplimiento estricto de los requisitos establecidos en la normativa.

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