¡Cambió otra vez el precio del dólar en el cierre de hoy 1 de octubre de 2026! Así se cotizó

El dólar en Colombia abrió este 1 de octubre de 2026 por debajo de la barrera de los 3.300 pesos.

Según el Banco de la República, su tarifa de apertura se ubicó exactamente en 3.298,000 pesos. Sin embargo, sobre las 10:00 de la mañana comenzó a repuntar y cerró con tendencia al alza.

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Precio del dólar en Colombia: así cerró hoy 1 de octubre de 2026

Los analistas del Banco de la República analizaron el panorama después de la 1:00 de la tarde y determinaron que la divisa estadounidense cerró en 3.310,000.

Eso significa que, realizando el comparativo con el precio de apertura, hubo un incremento de 12 pesos.

Mientras tanto, la Tasa Promedio del Mercado se situó en 3.307,793 pesos y la Tasa Representativa del Mercado en 3.312,84 pesos.

¿Qué puede venir en medio de este panorama del dólar? Esto dicen los expertos

"Se viene una semana cargada de datos económicos de inflación, empleo y crecimiento. De hecho, este jueves se publican las peticiones de desempleo y el PMI manufacturero ISM de septiembre", explicó Rodrigo Lama, chief business officer de la fintech latinoamericana Global66.

"Además, el viernes cierra con las nóminas no agrícolas de septiembre, la tasa de desempleo y los ingresos medios por hora, que son los datos más relevantes de la semana para las expectativas de la Fed", concluyó.

¿Cómo se están comprando los dólares en las casas de cambio de Colombia?

En promedio, se han estipulado las siguientes tarifas en Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín: