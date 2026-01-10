CANAL RCN
Economía

Resultado Super Astro Sol hoy, 1 de octubre: número y signo ganador del sorteo

Resultado del Super Astro Sol hoy, 1 de octubre de 2026. Revise el número ganador, el signo zodiacal y confirme si su apuesta fue una de las premiadas.

Resultado Super Astro Sol hoy, 1 de octubre: número y signo ganador del sorteo
Foto: Super Astro Sol y diseñado por Gemini.

Noticias RCN

octubre 01 de 2026
01:42 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Super Astro Sol realizó este jueves 1 de octubre de 2026 un nuevo sorteo en Colombia. Los jugadores que hicieron sus apuestas durante la jornada ya pueden comprobar el número de cuatro cifras y el signo zodiacal ganador para saber si tuvieron suerte y consiguieron alguno de los premios disponibles.

Resultado del Super Astro Sol hoy, 1 de octubre de 2026

El resultado ganador del Super Astro Sol de este jueves fue:

Resultados de la Lotería de Boyacá del 26 de septiembre de 2026: conoce el premio mayor
RELACIONADO

Resultados de la Lotería de Boyacá del 26 de septiembre de 2026: conoce el premio mayor

  • Número ganador: XXXX
  • Signo zodiacal: XXXXX

Los participantes deben revisar cuidadosamente su tiquete, pues para obtener el premio principal no basta con acertar las cuatro cifras. También es necesario haber seleccionado correctamente el signo zodiacal y que la combinación numérica aparezca en el mismo orden establecido en el sorteo.

Super Astro Sol se juega de lunes a sábado en horas de la tarde y hace parte de las dos modalidades de Super Astro, junto con Super Astro Luna. El juego es regulado por Coljuegos y operado por Corredor Empresarial S.A.

¿Cómo jugar Super Astro Sol y cuánto paga?

Para participar, el jugador debe seleccionar un número de cuatro cifras, entre el 0000 y el 9999, y elegir uno de los 12 signos del zodiaco. También existe la posibilidad de realizar la apuesta con todos los signos.

Resultado Super Astro Sol hoy, 30 de septiembre: número y signo ganador del sorteo
RELACIONADO

Resultado Super Astro Sol hoy, 30 de septiembre: número y signo ganador del sorteo

Las apuestas pueden hacerse desde $500 hasta $10.000. El valor del premio dependerá de cuánto dinero se haya jugado y de la cantidad de cifras acertadas junto con el signo zodiacal.

El premio más alto se obtiene al acertar las cuatro cifras en el orden exacto y el signo. En este caso, Super Astro multiplica por 42.000 el valor apostado. Si el jugador acierta las últimas tres cifras y el signo, recibe 1.000 veces su apuesta, mientras que acertar las últimas dos cifras más el signo paga 100 veces el valor jugado.

Resultado loterías de la Cruz Roja y Huila del 22 de septiembre de 2026
RELACIONADO

Resultado loterías de la Cruz Roja y Huila del 22 de septiembre de 2026

Los resultados oficiales pueden verificarse en los canales autorizados de Super Astro. Es importante conservar el tiquete original en buen estado, ya que es necesario para reclamar un premio cuando la apuesta se realiza de manera presencial.

*Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN*

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Banco de la República

Así impacta el aumento de las tasas de interés a 12,25% al bolsillo de los colombianos

Cancillería

Cancillería alerta por página falsa que ofrece trámites de pasaporte

Turismo

Nueva ruta directa conectará Colombia con Buenos Aires: estos son los precios

Otras Noticias

Secretaría de Seguridad

Secretaría de Seguridad de Bogotá cumple 10 años: entregaron balance de resultados

En 2016 unieron la Subsecretaría de Seguridad de la Secretaría de Gobierno y el Fondo de Vigilancia y Seguridad para crear una sola entidad que enfrentará los problemas de seguridad en Bogotá.

Estados Unidos

Christa Pike sobrevivió a dos dosis de inyección letal en EE. UU.: así reaccionó al medicamento

Pike fue hospitalizada después de su intento de ejecución. Revelan cuál fue su reacción a las dos dosis del medicamento que le debía causar la muerte.

win sports

Win Play agrega señales de DSports a su plataforma: usuarios tendrán más oferta de fútbol y deporte internacional

Turismo

Cómo empacar equipaje de mano: trucos para viajar ligero y con estilo

Infancia

Niño con atrofia muscular espinal en Sucre completa más de cinco meses sin medicamento