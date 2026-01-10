Resultado Super Astro Sol hoy, 1 de octubre: número y signo ganador del sorteo

El Super Astro Sol realizó este jueves 1 de octubre de 2026 un nuevo sorteo en Colombia. Los jugadores que hicieron sus apuestas durante la jornada ya pueden comprobar el número de cuatro cifras y el signo zodiacal ganador para saber si tuvieron suerte y consiguieron alguno de los premios disponibles.

Resultado del Super Astro Sol hoy, 1 de octubre de 2026

El resultado ganador del Super Astro Sol de este jueves fue:

Número ganador: XXXX

Signo zodiacal: XXXXX

Los participantes deben revisar cuidadosamente su tiquete, pues para obtener el premio principal no basta con acertar las cuatro cifras. También es necesario haber seleccionado correctamente el signo zodiacal y que la combinación numérica aparezca en el mismo orden establecido en el sorteo.

Super Astro Sol se juega de lunes a sábado en horas de la tarde y hace parte de las dos modalidades de Super Astro, junto con Super Astro Luna. El juego es regulado por Coljuegos y operado por Corredor Empresarial S.A.

¿Cómo jugar Super Astro Sol y cuánto paga?

Para participar, el jugador debe seleccionar un número de cuatro cifras, entre el 0000 y el 9999, y elegir uno de los 12 signos del zodiaco. También existe la posibilidad de realizar la apuesta con todos los signos.

Las apuestas pueden hacerse desde $500 hasta $10.000. El valor del premio dependerá de cuánto dinero se haya jugado y de la cantidad de cifras acertadas junto con el signo zodiacal.

El premio más alto se obtiene al acertar las cuatro cifras en el orden exacto y el signo. En este caso, Super Astro multiplica por 42.000 el valor apostado. Si el jugador acierta las últimas tres cifras y el signo, recibe 1.000 veces su apuesta, mientras que acertar las últimas dos cifras más el signo paga 100 veces el valor jugado.

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Los resultados oficiales pueden verificarse en los canales autorizados de Super Astro. Es importante conservar el tiquete original en buen estado, ya que es necesario para reclamar un premio cuando la apuesta se realiza de manera presencial.

*Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN*