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Viajar a esta ciudad de Colombia ahora será más barato: aerolínea ofrece hasta 30% de descuento

JetSMART anunció una nueva ruta entre Bogotá y Cúcuta y lanzó descuentos de hasta el 30% en tiquetes. Conozca cómo acceder a la promoción y los beneficios para los viajeros.

Viajar a esta ciudad de Colombia ahora será más barato: aerolínea ofrece hasta 30% de descuento
Foto: Freepik

Noticias RCN

junio 05 de 2026
04:57 p. m.
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Los viajeros que tengan a Cúcuta como destino ahora cuentan con una nueva alternativa para movilizarse por el país.

JetSMART Airlines y Aeropuertos de Oriente anunciaron el inicio de la operación de la ruta Bogotá-Cúcuta, una apuesta que busca fortalecer la conectividad aérea de Norte de Santander y facilitar el acceso a uno de los principales centros económicos y comerciales de la frontera colombiana.

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Como parte del lanzamiento, la aerolínea anunció una promoción especial con descuentos de hasta el 30% en tiquetes para quienes deseen visitar la capital nortesantandereana, una estrategia que busca incentivar el turismo y aumentar el flujo de pasajeros hacia la región.

La nueva conexión tendrá 10 frecuencias semanales y una oferta aproximada de 3.720 sillas cada semana, ampliando las opciones de viaje para miles de usuarios.

JetSMART fortalece su presencia en Cúcuta

La apertura de la ruta Bogotá-Cúcuta representa un paso importante en la expansión de JetSMART en Colombia. La compañía ya opera vuelos entre Medellín y Cúcuta, trayecto en el que ha movilizado más de 115.000 pasajeros y ha alcanzado niveles de ocupación superiores al 84%.

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“Seguimos avanzando en nuestra misión de conectar regiones con alto potencial y demanda real. Cúcuta es un destino clave dentro de nuestra red, no solo por su dinamismo económico, sino por su relevancia en el intercambio binacional”, afirmó Mario García, Country Manager de JetSMART en Colombia.

Gracias a esta nueva operación, los viajeros también podrán conectar desde Bogotá con otras ciudades como Barranquilla, Cali, Cartagena, Medellín, Montería, Pereira y Santa Marta.

Turismo, historia y gastronomía: los atractivos de Cúcuta

Además de mejorar la conectividad, la iniciativa busca impulsar el turismo en Norte de Santander. Entre los principales atractivos recomendados por la aerolínea se encuentra el Malecón de Cúcuta, uno de los espacios más visitados de la ciudad para disfrutar de actividades al aire libre y contemplar el atardecer.

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También destaca Villa del Rosario, reconocida por su importancia histórica como cuna de la Constitución de la Gran Colombia, así como la creciente oferta gastronómica local, donde sobresalen preparaciones tradicionales como el pastel de garbanzo y nuevos cafés de especialidad.

Con esta alianza, JetSMART y Aeropuertos de Oriente buscan seguir impulsando el desarrollo regional y acercar a más colombianos a los destinos del país mediante tarifas competitivas y mayores opciones de conectividad aérea.

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