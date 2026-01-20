CANAL RCN
DIAN advierte a miles de conductores en el país: esta es la razón

Más de mil conductores están involucrados en esta alerta que mandó la entidad aduanera.

Multa conductores colombia
Foto: AFP

Noticias RCN

enero 20 de 2026
04:20 p. m.
En una medida sin precedentes para fortalecer el control aduanero y fiscal, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) ha lanzado una operación de fiscalización masiva que pone bajo la lupa a cientos de vehículos en todo el territorio colombiano.

La entidad busca detectar irregularidades en los procesos de importación y el cumplimiento de las normas tributarias, instando a los propietarios a verificar la legalidad de sus documentos antes de que venzan los plazos de regularización.

La ofensiva, que se desarrolla de manera simultánea en 20 ciudades del país, se centra inicialmente en un grupo crítico de 1.475 vehículos.

Tras un cruce exhaustivo de datos en las operaciones de comercio exterior, la DIAN identificó inconsistencias en cerca de 2.470 declaraciones de importación. Esta acción no solo afecta a los actuales poseedores de los automotores, sino que involucra directamente a 1.481 usuarios que participaron en los trámites de ingreso al país.

El foco principal de esta inspección son los vehículos importados bajo beneficios diplomáticos. Según el Director de Gestión de Fiscalización de la entidad, el objetivo es verificar que se hayan respetado los cupos de valor y las exenciones otorgadas por el Decreto 2148 de 1991, el cual regula la entrada de bienes para embajadas, agentes consulares y funcionarios colombianos que regresan de misiones en el exterior.

¿Qué deben revisar los conductores?

Aunque el operativo actual tiene un enfoque técnico sobre las modalidades de importación (específicamente las codificadas como C115, C116, C215 y C216), la DIAN ha enviado un mensaje claro a la ciudadanía: la legalidad de un vehículo no se limita al SOAT o la revisión tecnomecánica.

Los propietarios deben asegurarse de que sus vehículos cuenten con:

  • Manifiesto de importación: Documento que acredita el ingreso legal al país y el pago de aranceles.
  • Declaración de Corrección: En caso de haber sido notificados por la DIAN, los usuarios tienen hasta el 1 de abril de 2026 para corregir errores en sus trámites sin enfrentar sanciones severas.
  • Historial de tradición: Verificar que no existan activos omitidos en declaraciones de renta anteriores.
