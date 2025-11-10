DIAN arroja nuevos remates de apartamentos en el país: propiedades van desde los 7 millones de pesos

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) ha vuelto a captar la atención de inversionistas y ciudadanos en general al anunciar una nueva jornada de liquidación de bienes inmuebles a través de subastas virtuales.

Esta iniciativa, que forma parte de los procesos de cobro coactivo y recuperación de activos de la entidad, presenta una oportunidad inmejorable para adquirir propiedades a precios significativamente inferiores a los del mercado.

El catálogo de bienes subastados es amplio y diverso, incluyendo apartamentos, casas, lotes y garajes, con precios base que, en algunos casos, inician en cifras tan asequibles como los $7 millones de pesos.

Estas son las propiedades que está rematando la DIAN

El más reciente listado de la DIAN para el mes de octubre ha generado un gran interés, dado que ofrece propiedades en diversas regiones del país, buscando de esta manera dinamizar la venta y contribuir a la recuperación de la cartera de la nación.

Aunque la oferta más destacada por su precio es un garaje en Barrancabermeja, cuyo valor base de oferta es de $7.317.450 y con una audiencia programada para el 22 de octubre, la variedad de inmuebles asegura que haya opciones para distintos presupuestos y necesidades.

Por ejemplo, en el segmento de vivienda, se han listado apartamentos en Bogotá con áreas de más de 58 metros cuadrados, valorados a partir de los $174.935.000, o lotes urbanos en Sogamoso, Boyacá, con precios de inicio de $43.904.000.

La magnitud de la liquidación es tal que incluso se han visto en procesos anteriores apartamentos de gran lujo en la capital, con avalúos que superan los $1.800 millones de pesos.

Cabe recordar que los remates son el resultado de procesos de decomiso, aprehensión o declaración de abandono, lo que legaliza la venta pública al mejor postor. Para la DIAN, este mecanismo representa una vía crucial para recaudar recursos que luego ingresan a las arcas del Estado.

Es importante destacar que los precios base de la oferta para los bienes inmuebles no pueden ser inferiores al 70% del valor del avalúo del bien, lo que garantiza que los interesados estén realizando una compra con un descuento considerable respecto al valor comercial promedio.

¿Qué requisitos se necesitan para participar en las subastas de la DIAN?

La participación en estas subastas se realiza a través de la plataforma de "Remates Virtuales" de la DIAN, un sistema que busca dar transparencia y facilitar el proceso a los ciudadanos. Sin embargo, para poder presentar una oferta, los interesados deben cumplir con una serie de requisitos formales y legales que la entidad exige.

Es indispensable estar inscrito en el Registro Único Tributario (RUT) y contar con el código 104 en la casilla correspondiente, lo que lo acredita como postor para remates de bienes de la DIAN.

El postor debe contar con la Firma Electrónica (FE) activa y vigente, un requisito fundamental para realizar cualquier trámite en línea con la entidad. Además, el interesado debe registrarse como postor u oferente en la Sala de Remates Virtuales.

Los participantes deben realizar un depósito equivalente al 40% del valor del avalúo del bien que desean rematar. Este depósito se constituye en la cuenta de la DIAN, generalmente en el Banco Agrario de Colombia.

Finalmente, Ll oferta debe presentarse en un plazo específico (generalmente hasta la primera hora de la audiencia de remate) por un valor que no puede ser inferior al 70% del avalúo. Una vez presentada, la oferta se considera irrevocable.