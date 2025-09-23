CANAL RCN
Economía

Dian lanza jornada especial para morosos: así podrá evitar embargos y sanciones

La Dian anunció alivios para contribuyentes en mora con facilidades de pago y asesoría personalizada el 24 de septiembre.

Dian lanza jornada especial para morosos: así podrá evitar embargos y sanciones
Foto: Dian.

Noticias RCN

septiembre 23 de 2025
07:38 a. m.
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) lanzó una nueva jornada de atención masiva para los contribuyentes que actualmente tienen obligaciones en mora.

El objetivo es brindar facilidades de pago y asesoría personalizada antes de que avancen procesos de cobro administrativo o judicial.

La actividad se realizará el miércoles 24 de septiembre de 2025 en todas las seccionales del país, de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 4:40 p.m., sin necesidad de agendar cita previa.

La estrategia hace parte del plan nacional “Al día con la Dian, le cumplo al país”, que se desarrolla entre el 8 y el 30 de septiembre, con el propósito de acercar la entidad a los ciudadanos y evitar sanciones adicionales.

Facilidades de pago y atención personalizada

Durante la jornada, los contribuyentes podrán recibir asesoría individual sobre sus procesos de cobro y acceder a facilidades de pago en cuotas, una alternativa que les permitirá detener el crecimiento de intereses y sanciones.

Además, los funcionarios explicarán en qué etapa se encuentra cada obligación y cuáles son las opciones disponibles para resolverla.

De esta manera, la Dian busca que los colombianos en mora regularicen su situación tributaria y eviten medidas más severas, como embargos de cuentas, procesos judiciales y otras acciones de recuperación de cartera que ya están en curso.

Las visitas virtuales de cobro como gran novedad

Una de las principales innovaciones de esta estrategia es la implementación de visitas virtuales de cobro mediante el sistema de Videoatención. Este mecanismo está dirigido a contribuyentes ubicados en municipios de difícil acceso o en zonas con problemas de orden público, donde la presencia de funcionarios resulta complicada.

Según explicó Luisa Rocío Reyes Pacheco, directora de Gestión de Impuestos de la Dian, “por primera vez la Dian implementará un programa de visitas virtuales de cobro mediante Videoatención, en busca de mantener la continuidad de los procesos de recuperación de cartera y proteger la integridad de los funcionarios públicos”.

Con esta apuesta, la Dian refuerza su compromiso con la modernización del sistema tributario y envía un mensaje claro, pues quienes tengan obligaciones pendientes aún tienen la oportunidad de ponerse al día, pero deben actuar pronto antes de que se intensifiquen las medidas de cobro.

