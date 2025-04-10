Dian donó más de $14.000 millones en telas de contrabando que se transformanron en empleo en Tumaco

El Gobierno Nacional, a través de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), entregó una histórica donación de telas incautadas al contrabando, valoradas en más de 14.000 millones de pesos, que ahora tendrán que salvar vidas en las vías y fortalecer la economía de las mujeres emprendedoras del Pacífico nariñense.

El anuncio, hecho por el director de la Dian, Luis Eduardo Linás, marca un hito en la política de aprovechamiento social de bienes decomisados.

En total, serán 85.000 metros de telas los que pasarán de estar almacenados en bodegas a transformarse en chalecos reflectivos, uniformes y prendas de seguridad para motociclistas y trabajadores locales.

Telas incautadas serán confeccionadas en prendas de seguridad vial

La donación se concretó gracias al trabajo conjunto entre la Dian, el Puerto de Tumaco y la Cooperativa de Mujeres Emprendedoras de Confecciones para el Futuro (Coopmecft), una organización integrada por mujeres víctimas del conflicto armado que han encontrado en la costura una manera de reconstruir sus vidas.

“Hoy transformamos lo ilícito en esperanza”, dijo Linas Chica durante la entrega.

Estos bienes que antes eran símbolo del contrabando ahora serán una herramienta de progreso y seguridad para cerca de mil familias de Tumaco. Estamos convencidos de que cada metro de tela aquí entregado es una oportunidad para tejer un futuro más digno y legal.

El programa tiene un doble propósito, por un lado, impulsar la seguridad vial, al dotar a los motociclistas del municipio con chalecos reflectivos que los harán más visibles durante la noche; y por otro, estimular la economía local, generando empleo para las mujeres que confeccionarán las prendas.

“Con esta donación no solo fabricamos uniformes, también construimos paz”, afirmó Lidia Grueso, representante de la Fundación Conociendo, aliada del proyecto.

Donación de telas incautadas por la Dian tiene impacto económico

El impacto, según explicó Arley Silva, gerente de operaciones del Puerto de Tumaco, también será económico.

Cada prenda confeccionada aquí fortalece la cadena productiva regional. Este es un ejemplo de cómo las instituciones públicas y privadas pueden trabajar de la mano para impulsar el desarrollo del Pacífico colombiano.

La entrega de los insumos fue acompañada por autoridades locales y representantes de la comunidad, quienes destacaron la importancia de convertir las incautaciones en oportunidades.

Tumaco, una de las zonas más afectadas por el contrabando marítimo y terrestre, enfrenta un desempleo que supera la media nacional y una alta tasa de informalidad laboral, especialmente entre las mujeres.

La Coopmecft, creada hace tres años, ha logrado posicionarse como un referente de resiliencia y productividad. Con esta nueva dotación, las integrantes proyectan duplicar su capacidad de confección y abrir nuevos puntos de venta en el casco urbano y rural del municipio.

Se espera que, en las próximas semanas, con el acompañamiento de la Alcaldía y la Secretaría de Movilidad, los primeros motociclistas empiecen a portar los chalecos reflectivos confeccionados localmente, marcando el inicio de una nueva etapa en la seguridad vial de Tumaco.