Dian subasta carros, joyas y lingotes de oro: así puede participar hasta el 29 de agosto

La Dian anunció una nueva subasta virtual de carros, joyas y metales preciosos a través de la plataforma El Martillo, vigente hasta el 29 de agosto de 2025.

Dian Subasta Joyas
Foto: Dian

Noticias RCN

agosto 28 de 2025
06:52 a. m.
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) anunció una nueva jornada de subastas públicas en alianza con el Banco Popular. A través de la plataforma digital El Martillo, los ciudadanos podrán pujar por vehículos, joyas y metales preciosos entre el 27 y el 29 de agosto de 2025.

“Estos bienes han sido aprehendidos, decomisados o declarados en abandono como resultado de las labores de control adelantadas por la DIAN”, explicó la entidad.

Resultados de los remates: carros, joyas y metales preciosos

En esta ocasión, el catálogo disponible incluye desde un montacargas Secsun modelo FD35 de fabricación 2024 hasta relojes de lujo Victorinox, anillos en oro amarillo de 22K con diamantes, cadenas, aretes y pulseras.

A partir del 29 de agosto se subastará además una línea de lingotes de oro en presentaciones de 14K, 18K y 22K, así como lotes de iridio certificado ISO 9001, un metal estratégico usado en tecnología espacial, equipos médicos y componentes electrónicos de alta precisión.

Según la DIAN, estas jornadas son una oportunidad tanto para particulares como para empresas que buscan adquirir activos a precios competitivos y bajo procesos transparentes.

¿Cómo participar en la nueva subasta de la Dian?

Para acceder a la subasta, los interesados deben registrarse en la página oficial www.elmartillo.com.co y crear un usuario con validación de seguridad. Luego, deberán realizar un depósito virtual mediante PSE en la sección Mi Cuenta – Constituye tu depósito.

La plataforma está recibiendo ofertas desde las 8:00 a.m. del pasado miércoles 27 de agosto hasta las 10:30 a.m. del viernes 29 de agosto.

Durante la puja, el sistema indicará si el participante va “ganando” o “perdiendo” la oferta, permitiendo mejorarla hasta el cierre del cronómetro de cada lote.

Una vez adjudicado el bien, el ganador recibirá un acta de adjudicación vía correo electrónico y tendrá cuatro días hábiles para pagar el saldo. Posteriormente, la DIAN adelantará los trámites de entrega.

Es clave recordar que los bienes se ofrecen en el estado en que fueron decomisados, por lo que se recomienda asistir a las visitas de exhibición y revisar con detalle las imágenes en la plataforma.

