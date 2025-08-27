DIAN explica cómo solicitar la devolución de saldo a favor en declaración de renta: así es el proceso

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) ha aclarado los procedimientos y requisitos para que los contribuyentes, tanto personas naturales como jurídicas, puedan solicitar la devolución de los saldos a favor generados en sus declaraciones de renta del año gravable 2024, presentadas durante el calendario tributario de 2025.

Este proceso, que representa un respiro financiero para miles de ciudadanos y empresas, se ha simplificado y digitalizado en gran medida, pero requiere atención a los detalles para su exitosa gestión.

Para aclarar primero, un saldo a favor en la declaración de renta se produce cuando el contribuyente ha pagado más impuestos de los que realmente le correspondían. Esto puede ocurrir por diversas razones, ya sea retenciones en la fuente excesivas, pagos anticipados de impuestos, deducciones y descuentos tributarios, entre otros.

Proceso para solicitar el saldo a favor en declaración de renta con la DIAN

La DIAN ha enfatizado que la forma más eficiente y recomendada para solicitar la devolución es a través de su Servicio Informático Electrónico de Devoluciones y Compensaciones, al cual se accede desde el portal web de la entidad. Para ello, es indispensable que el contribuyente cuente con su firma electrónica activa.

En primera medida, el contribuyente debe ingresar a la página web de la DIAN y, con su usuario y contraseña, acceder al Servicio Informático de Devoluciones y Compensaciones.

Se debe completar el Formato 010 "Solicitud de Devolución", llenando los campos con la información correspondiente al año gravable y el valor del saldo a favor.

Es fundamental adjuntar la documentación requerida. Un requisito clave para el año 2025 es el "formato 1220 (Relación de retenciones a título de Renta)" por el año gravable de la solicitud y por cada año anterior desde donde se haya arrastrado el saldo a favor.

Las personas jurídicas, además, deben presentar un certificado de existencia y/o representación legal con vigencia no superior a un mes.

Una vez se ha verificado que toda la información es correcta y se han adjuntado los documentos, la solicitud debe ser firmada electrónicamente. El sistema generará un acuse de recibo con un número de radicación que el contribuyente debe conservar para hacer seguimiento.

¿Cuánto se tarda en dar respuesta la DIAN en solicitud de saldo?

Para un grupo específico de contribuyentes que cumplen ciertos requisitos (por ejemplo, saldos a favor inferiores a 40 UVT, no tener riesgos tributarios, etc.), la DIAN puede realizar la devolución de oficio en un plazo de hasta 15 días hábiles.

Si el contribuyente presenta una garantía a favor de la Nación, el plazo se reduce a 20 días hábiles.

Para el resto de las solicitudes, el plazo máximo de la DIAN para revisar y autorizar la devolución es de 50 días hábiles, siempre y cuando el trámite se haya radicado de forma correcta y oportuna.