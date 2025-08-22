CANAL RCN
Colombia

Por desacato de tutela, ordenan arresto contra director de la DIAN y cuatro altos funcionarios

Según el director de la Dian, las órdenes de nombrar en 48 horas son de imposible cumplimiento.

Foto: Dian

Noticias RCN

agosto 22 de 2025
10:05 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Tribunal Administrativo de Antioquia ordenó el arresto por cinco días contra el director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, Luis Eduardo Llinás Chica, y cuatro altos funcionarios tras incumplir un fallo de tutela que ordenaba nombrar en período de prueba a la lista de elegibles de la Comisión Nacional del Servicio Civil, CNSC, que ordenaba nombrar en período de prueba a la lista de elegibles de la CNSC.

DIAN hace anuncio para millones de colombianos que deben declarar renta en agosto
RELACIONADO

DIAN hace anuncio para millones de colombianos que deben declarar renta en agosto

Juan David Jiménez Barreto presentó una acción de tutela contra la Dian y la Comisión Nacional del Servicio Civil, argumentando la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la carrera administrativa y a la igualdad.

En respuesta, el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Medellín ordenó a la Dian reportar las vacantes a la CNSC, obtener la autorización correspondiente y efectuar el nombramiento de los elegibles incluidos en la lista, en un plazo máximo de 48 horas.

DIAN: consulte así con su cédula si debe declarar renta en agosto de 2025
RELACIONADO

DIAN: consulte así con su cédula si debe declarar renta en agosto de 2025

¿Qué respondió la Dian tras la orden de arresto contra el director?

"Las acciones de tutela en curso han ordenado el uso indiscriminado de listas de elegibles, incluso en perfiles ya fortalecidos con concursos anteriores, o en empleos distintos a los requeridos por la Entidad. Estas decisiones desconocen la planeación institucional, al obligar a nombrar personas que ocupan los últimos lugares de las listas, usar vacantes previstas en concursos futuros y afectar la distribución que, por ley, es competencia del Director General de la Dian", señaló en un comunicado.

 

"Imposibilidad material y jurídica": director de la Dian

“Estas decisiones desconocen la planeación institucional, al obligar a nombrar personas que ocupan los últimos lugares de las listas, usar vacantes previstas en concursos futuros y afectar la distribución que, por ley, es competencia del Director General de la Dian”, aseguró.

De acuerdo con los cálculos de la Dian, para cumplir con los fallos de tutela a favor de ciertas personas, sería necesario retirar de la entidad a 395 funcionarios que actualmente ocupan cargos en condición de provisionalidad, lo que podría exponer a la entidad a posibles demandas.

"Adicionalmente, algunos jueces han extendido sus decisiones a personas que no hicieron parte del proceso, algo que solo puede hacer la Corte Constitucional. Estas actuaciones son desconcertantes, pues impiden que la Dian administre su propio talento humano y pueden llegar a obstaculizar el desarrollo de su misión técnica al asignar personas que no tienen el perfil requerido para el cumplimiento de las funciones asignadas a la Entidad", finaliza el comunicado.

DIAN explica qué es la declaración de renta sugerida y quiénes deben presentarla en 2025
RELACIONADO

DIAN explica qué es la declaración de renta sugerida y quiénes deben presentarla en 2025

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Gustavo Petro

¿Está fracasando la política de seguridad en Colombia?: ataques desataron críticas

Medellín

Alcalde Federico Gutiérrez anunció que Medellín tendrá “lo único que le falta”: se construirá una playa en la ciudad

Cali

Este fue el desgarrador mensaje de Yeferson Cossio tras los atentados en Amalfi y Cali

Otras Noticias

Millonarios

Sin entrenador: ¿quién dirigirá a Millonarios este sábado contra Junior?

Millonarios no tiene director técnico y los hinchas se preguntan quién dirigirá al equipo este sábado frente a Junior.

Redes sociales

Dos influencers fueron condenadas a 12 años de prisión por polémico video: son madre e hija

Madre e hija, con más de 13 millones de seguidores, deberán pagar indemnización millonaria además de cumplir la pena de cárcel.

Visa

¿Se pueden pedir dos visas diferentes a EE.UU. en una sola cita? Esto dice la norma

China

Techo de festival cervecero al que asistieron 2.000 personas en China se desplomó

Alimentos

Cinco alimentos que podrían relacionarse con el cansancio durante el día