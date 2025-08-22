Por desacato de tutela, ordenan arresto contra director de la DIAN y cuatro altos funcionarios

El Tribunal Administrativo de Antioquia ordenó el arresto por cinco días contra el director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, Luis Eduardo Llinás Chica, y cuatro altos funcionarios tras incumplir un fallo de tutela que ordenaba nombrar en período de prueba a la lista de elegibles de la Comisión Nacional del Servicio Civil, CNSC, que ordenaba nombrar en período de prueba a la lista de elegibles de la CNSC.

Juan David Jiménez Barreto presentó una acción de tutela contra la Dian y la Comisión Nacional del Servicio Civil, argumentando la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la carrera administrativa y a la igualdad.

En respuesta, el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Medellín ordenó a la Dian reportar las vacantes a la CNSC, obtener la autorización correspondiente y efectuar el nombramiento de los elegibles incluidos en la lista, en un plazo máximo de 48 horas.

¿Qué respondió la Dian tras la orden de arresto contra el director?

"Las acciones de tutela en curso han ordenado el uso indiscriminado de listas de elegibles, incluso en perfiles ya fortalecidos con concursos anteriores, o en empleos distintos a los requeridos por la Entidad. Estas decisiones desconocen la planeación institucional, al obligar a nombrar personas que ocupan los últimos lugares de las listas, usar vacantes previstas en concursos futuros y afectar la distribución que, por ley, es competencia del Director General de la Dian", señaló en un comunicado.

"Imposibilidad material y jurídica": director de la Dian

De acuerdo con los cálculos de la Dian, para cumplir con los fallos de tutela a favor de ciertas personas, sería necesario retirar de la entidad a 395 funcionarios que actualmente ocupan cargos en condición de provisionalidad, lo que podría exponer a la entidad a posibles demandas.

"Adicionalmente, algunos jueces han extendido sus decisiones a personas que no hicieron parte del proceso, algo que solo puede hacer la Corte Constitucional. Estas actuaciones son desconcertantes, pues impiden que la Dian administre su propio talento humano y pueden llegar a obstaculizar el desarrollo de su misión técnica al asignar personas que no tienen el perfil requerido para el cumplimiento de las funciones asignadas a la Entidad", finaliza el comunicado.