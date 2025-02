Dian anuncia que visitará miles de establecimientos durante San Valentín: este es el motivo

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) informó que, durante la celebración de San Valentín, endurecerá el seguimiento a las tiendas que no cumplan con la facturación electrónica.

Entre el viernes 14 y sábado 15 de febrero, la entidad visitará 6.6000 establecimientos. Del total, hay 600 locales que son de especial atención para la Dian, debido a que en el pasado tuvieron anomalías en la expedición y entrega de este requisito.

¿Qué es la facturación electrónica?

Este requisito es aquel que anteriormente se conocía como ‘factura de papel’. Su propósito es soportar las transacciones en la venta de bienes y servicios.

Asimismo, ayuda a las declaraciones sugeridas y devoluciones automáticas, tener información en tiempo real sobre las transacciones comerciales, ahorrar en papel, mensajería y operatividad; y agilizar los trámites que son competencia de la Dian.

¿Quiénes deben facturar electrónicamente?

Personas jurídicas, responsables del IVA e INC, personas naturales que superen ingresos brutos de 3.500 UVT o que estén dentro de los requisitos del artículo 437 de Estatuto Tributario, contribuyentes inscritos en el Régimen Simple de Tributación; comerciantes, importadores, tipográficos y litógrafos; y ciertas personas o entidades comerciantes: ellos son quienes deben cumplir con este requisito.

En cambio, los bancos, corporaciones financieras, compañías de financiamiento, empresas de transporte público urbano o metropolitano, personas naturales no responsables del IVA, cooperativas de ahorro y crédito, asalariados, pensionados, prestadores de servicios desde el exterior, personas naturales que vendan bienes excluidos o presten servicios no gravados con IVA e ingresos inferiores a 3.500 UVT y juntas de acción comunal (bajo algunos parámetros), no están obligados.

Los comercios que serán visitados por la Dian

La Dian revisará los ingresos mensuales y operaciones diarias de los comercios, así como los contratos de arrendamiento y facturas, entre otros aspectos. Algunos establecimientos son joyerías, lencerías, floristerías, spa, restaurantes y sex – shops.

A partir de la información recolectada, la entidad podrá hacerle un mayor control a los establecimientos y, dependiendo del caso, poder adelantar procesos de fiscalización de incumplimientos.

Durante ambos días, también se entregarán las citaciones a los comercios que no estén inscritos en el Registro Único Tributario, ya sea para la inscripción o actualizar los documentos.