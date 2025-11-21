Docentes pensionados podrán recibir una prima de medio año: así funcionaría el beneficio

Durante más de tres décadas, miles de maestros pensionados en Colombia han reclamado el derecho a una prima de medio año contemplada en la Ley 91 de 1989, pero que en la práctica muchos nunca recibieron.

Luego de 36 años de disputas jurídicas, un reciente avance abre la puerta para que docentes pensionados después de 2012 puedan reclamar y recibir este pago adicional en junio, siempre que cumplan con las condiciones fijadas por la ley y por los fallos judiciales más recientes.

El hito se atribuye al trabajo de la firma López Quintero Abogados, que ha impulsado procesos para que se reconozca esta prima como un derecho adquirido del Magisterio y no como un beneficio discrecional.

¿De dónde sale la prima de medio año para docentes?

El origen está en el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, que señaló que para los docentes vinculados a partir del 1 de enero de 1981, “se reconocerá sólo una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada pensional”.

Luego, el artículo 142 de la Ley 100 de 1993 creó una mesada adicional de junio para pensionados, y la Ley 238 de 1995 dejó claro que estos beneficios también cobijan a los docentes del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), ampliando el alcance de la prima más allá del grupo inicial.

¿A quiénes cobija y qué falta por definir?

La Constitución, mediante el Acto Legislativo 01 de 2005, limitó a 13 las mesadas anuales para quienes causaron su pensión después del 31 de julio de 2011, lo que durante años sirvió de argumento para negar esta prima adicional a miles de docentes.

Sin embargo, recientes interpretaciones y decisiones judiciales permiten que maestros pensionados después de 2012 puedan reclamar la prima de mitad de año y, en algunos casos, retroactivos, siempre que se ajuste a los criterios fijados por los jueces.