¿Cómo va la discusión del presupuesto general para el 2027?

Las comisiones económicas del Congreso de Colombia enfrentan un panorama complejo en la discusión del presupuesto nacional para 2027, valorado en 634,9 billones de pesos, después de que el Ministerio de Hacienda solicitara su devolución para reformularlo.

Así va la discusión del presupuesto general 2027

La tensión aumentó cuando las sesiones recientes fueron suspendidas por la ausencia de funcionarios clave del Gobierno.

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, presentó una propuesta que contempla un aumento en el monto presupuestal, argumentando que "estamos iniciando cuentas" y que el incremento es necesario para las necesidades del país.

Sin embargo, esta solicitud viene acompañada del anuncio de una ley de ajuste fiscal que buscaría reducir el gasto público en 40 billones de pesos.

Congresistas de diversos sectores, incluyendo miembros del partido de Gobierno, han manifestado su preocupación y exigen conocer el contenido de esta ley de ajuste fiscal antes de aprobar el monto presupuestal.

La ausencia del ministro de Hacienda, el ministro de Vivienda y la ministra de Educación en las sesiones generó malestar entre los legisladores, quienes consideran esencial su presencia para discutir modificaciones en las partidas presupuestales.

El senador Carlos Meisel expresó la disposición de su sector para colaborar con el gobierno: “Nosotros estamos en la entera disposición de ayudar, de rodear al gobierno que superen cualquier dificultad, construir entre todos el mejor presupuesto posible en medio de las dificultades (...) ojalá que lo de ayer sea simplemente una anécdota y que a partir del lunes podamos avanzar en la discusión, en la aprobación y en el trabajo que el país está esperando”.

Uno de los temas más sensibles es la composición del presupuesto, donde más del 50% se destina al servicio de la deuda pública.

Según Meisel, "el servicio de la deuda que hoy aumenta en 50 billones de pesos no son por créditos futuros, son por compromisos que ya tiene el Estado colombiano". El senador advirtió sobre el déficit actual estimado en 9,2% del PIB y propuso establecer un plan para reducirlo durante los cuatro años de Gobierno.

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“Aquí lo que hay que establecer es un plan para que en estos cuatro años poder desaparecer ese déficit pero no venderle humo a la ciudadanía y empezar a decir mentiras que este déficit va a desaparecer ni en seis meses ni en un año, no esto tiene que obedecer en un plan serio que se pueda agotar en estos cuatro años y que ojalá tengamos unas finanzas más sanas en el 2030 a las generaciones que vengan”, añadió.

Además, surgió una solicitud especial del ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, quien pidió una adición presupuestal de 4 billones de pesos para atender la reconstrucción tras el terremoto, algo que no estaba contemplado en el presupuesto original.

Las comisiones económicas tienen plazo hasta el 15 de septiembre para aprobar el monto presupuestal. Fuentes parlamentarias indican que varios partidos consideran dejar constancia sobre el monto alto del presupuesto si no logran modificaciones sustanciales.

El senador Meisel indicó que "este país está mamado de la peleadera y creo que nuestro plan A tiene que ser construir con el Gobierno una cosa que le sirva a los ciudadanos".