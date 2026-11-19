El dólar en Colombia cerró este jueves 19 de noviembre de 2026 en $3.415,10, con un incremento de $88,14 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que se ubicó en $3.326,96.

La divisa registró su mayor subida diaria desde agosto, en medio de las expectativas sobre las tasas de interés en Estados Unidos y los movimientos de los mercados internacionales.

Durante la jornada, la moneda estadounidense alcanzó un precio máximo de $3.469,69 y un mínimo de $3.350,50. En total, se realizaron 2.024 transacciones por un monto negociado de US$2.177 millones.

De acuerdo con el análisis de La República, el comportamiento del dólar estuvo marcado por la fortaleza de la moneda estadounidense y la expectativa de que la Reserva Federal (FED) mantenga una política monetaria restrictiva para controlar la inflación.

¿Por qué subió el dólar en Colombia este jueves?

Las señales provenientes de Estados Unidos aumentaron la expectativa de posibles incrementos en las tasas de interés. Las minutas de la reunión de la FED del 27 y 28 de octubre, publicadas el miércoles, mostraron que sus responsables identificaron mayores riesgos de persistencia de la inflación.

A esto se sumaron las declaraciones del gobernador de la entidad, Christopher Waller, quien planteó la posibilidad de aumentar las tasas en 50 puntos básicos en diciembre o acelerar los incrementos durante 2027.

Según analistas de OCBC citados por La República, las expectativas de una FED más restrictiva han respaldado al dólar, incluso frente a la debilidad de las acciones tecnológicas.

El panorama también está relacionado con la incertidumbre sobre el petróleo. Los futuros del Brent avanzaban 0,26 % y se negociaban en US$92,19 por barril, mientras el WTI registraba movimientos al alza. Las preocupaciones por el suministro desde Oriente Medio, especialmente por los ataques contra buques en el estrecho de Ormuz, incidían en las cotizaciones.

¿Qué está pasando con la inversión en Colombia?

En el contexto nacional, los analistas observan oportunidades para la economía pese a los desafíos fiscales y al crecimiento moderado. Entre los factores que siguen de cerca está la reforma tributaria que se discute en el Congreso y que busca reducir el déficit fiscal.

También está la expectativa por los resultados de la Milagro Week, realizada en Nueva York, durante la cual el Gobierno anunció compromisos de financiación e inversión superiores a US$43.000 millones.

El vicepresidente José Manuel Restrepo señaló que el reto ahora consiste en convertir esos anuncios en inversiones efectivas que generen empleo y recaudo.

La evolución del dólar dependerá, entre otros factores, de las decisiones de la FED, el comportamiento del petróleo y la capacidad de Colombia para materializar los compromisos de inversión anunciados.