Un cero al comienzo de una combinación puede parecer un detalle menor, pero en el Super Astro Sol tiene tanta importancia como cualquiera de las otras cifras. Su presencia no modifica la validez del número y debe tenerse en cuenta al revisar los resultados.

Precisamente, esta característica quedó reflejada en la extracción del miércoles 18 de noviembre, cuando la combinación ganadora comenzó por cero.

Ahora, el juego de suerte y azar se prepara para una nueva jornada en Colombia, en la que los participantes podrán conocer si sus apuestas coinciden con las cifras y el signo zodiacal seleccionados.

La revisión del resultado deberá realizarse cuidadosamente, debido a que cada posición del número forma parte de las condiciones para obtener premios.

Resultado del Super Astro Sol hoy 19 de noviembre de 2026

El sorteo del Super Astro Sol se realizó a las 4:00 de la tarde y dejó la siguiente combinación ganadora:

Número: XXXX.

Signo: XXXX.

Como referencia, el miércoles 18 de noviembre la combinación ganadora fue 0748, acompañada del signo Acuario.

Según el reporte del operador, esa jornada registró 5.078 apuestas ganadoras, con premios que sumaron $273.642.500.

De ese total, 34 apuestas acertaron las cuatro cifras y el signo zodiacal, mientras que 397 correspondieron a la categoría de tres últimas cifras y 4.647 a la de dos últimas cifras.

Estos datos permiten conocer el balance del sorteo anterior, aunque no representan una referencia para anticipar los resultados del jueves.

Cada extracción es independiente y las combinaciones pasadas no determinan cuáles serán los próximos números ganadores.

¿Qué ocurre si el número ganador del Super Astro Sol comienza por cero?

En el Super Astro Sol, las combinaciones están conformadas por cuatro cifras que pueden ir desde 0000 hasta 9999.

Esto significa que números como 0025, 0187 o 0748 son válidos y deben interpretarse como combinaciones de cuatro posiciones.

Por ejemplo, en el resultado del miércoles 18 de noviembre, el cero inicial formó parte de la combinación ganadora 0748.

Aunque las categorías de tres y dos últimas cifras toman únicamente las posiciones finales, quienes buscan acertar las cuatro cifras deben respetar la combinación completa.

El signo zodiacal también es fundamental, pues debe coincidir con el seleccionado durante la extracción.

Por esta razón, no basta con tener los números correctos si aparecen organizados de manera diferente o acompañados de otro signo.

Además, los participantes deben revisar la fecha del comprobante y confirmar que corresponda a Super Astro Sol, debido a que la modalidad Luna realiza sorteos independientes.

Este contenido fue creado con la ayuda de una inteligencia artificial y revisado por un periodista.