Descuento del 60 % en los intereses por multas de convivencia en Bogotá: ¿Para quiénes aplica?
Tenga en cuenta los requisitos que debe cumplir para acogerse a este beneficio.
Nicolás Martínez Sánchez
01:54 p. m.
Los ciudadanos que tengan multas por comportamientos contrarios a la convivencia podrán obtener un descuento del 60 % en los intereses de mora en Bogotá.
La medida fue aprobada en el marco del Acuerdo 1084, adoptado por el Concejo de Bogotá, que contempla alivios económicos para personas con obligaciones tributarias y no tributarias pendientes con el Distrito.
¿Para qué tipo de multas aplica?
Para acceder al descuento, los deudores deben pagar la totalidad del capital correspondiente a la multa y únicamente el 40 % de los intereses causados hasta el momento del pago. La fecha límite para aprovechar esta posibilidad es el 21 de diciembre de 2026.
El beneficio está dirigido a quienes tengan sanciones económicas por comportamientos contrarios a la convivencia, contemplados en la Ley 1801 de 2016.
Entre las conductas que pueden dar lugar a estas multas se encuentran: ingresar sin pagar al sistema de transporte público, portar armas cortopunzantes, arrojar escombros en espacios públicos y no recoger los excrementos de las mascotas.
De acuerdo con las cifras entregadas por la Policía, durante lo corrido de 2026 se han impuesto 566.716 comparendos por infracciones a esta normativa. Entre los comportamientos más recurrentes señalados por la institución están el porte de armas, la evasión del pago en el transporte público y el consumo de sustancias psicoactivas.
¿Qué pasa si no se cancela la multa?
El Distrito advirtió que las personas que no cancelen sus multas, una vez transcurridos seis meses desde su imposición, pueden enfrentar restricciones legales mientras mantengan las obligaciones pendientes.
Entre las limitaciones contempladas se encuentran:
- No poder celebrar ni renovar contratos con entidades del Estado.
- Tener restricciones para ser nombrado o ascendido en cargos públicos.
- No poder ingresar a escuelas de formación de la Fuerza Pública.
- No poder obtener o renovar el registro mercantil ante las cámaras de comercio.
- Tener restricciones para obtener o renovar permisos de tenencia y porte de armas.
- No poder acceder a determinados permisos de las alcaldías para la venta de bienes.
- Tener limitaciones para realizar trámites en oficinas de tránsito y transporte.
- No poder acceder a mecanismos temporales de regularización definidos por el Gobierno Nacional.
- No poder conmutar multas de tipo 1 y 2 mediante programas comunitarios o actividades pedagógicas de convivencia.