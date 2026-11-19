Los ciudadanos que tengan multas por comportamientos contrarios a la convivencia podrán obtener un descuento del 60 % en los intereses de mora en Bogotá.

La medida fue aprobada en el marco del Acuerdo 1084, adoptado por el Concejo de Bogotá, que contempla alivios económicos para personas con obligaciones tributarias y no tributarias pendientes con el Distrito.

¿Para qué tipo de multas aplica?

Para acceder al descuento, los deudores deben pagar la totalidad del capital correspondiente a la multa y únicamente el 40 % de los intereses causados hasta el momento del pago. La fecha límite para aprovechar esta posibilidad es el 21 de diciembre de 2026.

El beneficio está dirigido a quienes tengan sanciones económicas por comportamientos contrarios a la convivencia, contemplados en la Ley 1801 de 2016.

Entre las conductas que pueden dar lugar a estas multas se encuentran: ingresar sin pagar al sistema de transporte público, portar armas cortopunzantes, arrojar escombros en espacios públicos y no recoger los excrementos de las mascotas.

De acuerdo con las cifras entregadas por la Policía, durante lo corrido de 2026 se han impuesto 566.716 comparendos por infracciones a esta normativa. Entre los comportamientos más recurrentes señalados por la institución están el porte de armas, la evasión del pago en el transporte público y el consumo de sustancias psicoactivas.

¿Qué pasa si no se cancela la multa?

El Distrito advirtió que las personas que no cancelen sus multas, una vez transcurridos seis meses desde su imposición, pueden enfrentar restricciones legales mientras mantengan las obligaciones pendientes.

Entre las limitaciones contempladas se encuentran: