La exconsejera presidencial para la Reconciliación, Eva Ferrer, fue fotografiada por primera vez en Nueva York luego de sostener acercamientos con fiscales estadounidenses que la requirieron en medio de las denuncias que ha realizado contra la ex primera dama Verónica Alcocer.

Según conoció Noticias RCN, Ferrer se comprometió a entregar información y a programar una diligencia de declaración para el próximo mes de diciembre.

La imagen se conoce semanas después de que la exfuncionaria colomboespañola hiciera públicas una serie de acusaciones sobre presuntas irregularidades que, según ella, habrían involucrado a Alcocer durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro.

Las acusaciones que llevaron a Ferrer ante la Procuraduría

En octubre de este año, Noticias RCN reveló apartes de la declaración entregada por Ferrer ante la Procuraduría, entidad que la citó para ampliar sus señalamientos y aportar las pruebas que respalden sus denuncias.

Durante esa diligencia, la exconsejera afirmó: “No hay dinero que pague aguantar a Verónica Alcocer”, al referirse a la relación que sostuvo con la entonces primera dama y a los hechos que asegura haber presenciado.

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Posteriormente, en una entrevista concedida a la revista Semana, Ferrer aseguró que Alcocer habría viajado a Venezuela a comienzos de 2023 y regresado a Colombia con 2,5 millones de dólares.

Además, sostuvo que la ex primera dama estaría presuntamente vinculada a una red de tráfico de drogas, afirmaciones que han generado controversia y que ahora son objeto de revisión por parte de las autoridades competentes.

Exfuncionarios también fueron llamados a declarar

Las declaraciones de Ferrer provocaron la apertura de actuaciones por parte de la Procuraduría, que citó a varias personas mencionadas en sus denuncias para que entregaran su versión de los hechos.

Entre los convocados figuran Carmen Caballero, exdirectora de ProColombia; Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre); Concepción Baracaldo, exdirectora del ICBF; Guillermo Reyes, exministro de Transporte y exembajador de Colombia en Suecia; e Ingrid Carolina Plata Navas.

Sobre esta última, Ferrer aseguró ante el Ministerio Público que era “la caja menor de Verónica”, y afirmó que manejaba recursos y asuntos relacionados con la entonces primera dama. Según su testimonio, Plata habría permanecido cercana a la Casa de Nariño para gestionar temas de interés de Alcocer y de quien era en ese momento su esposo, el expresidente Gustavo Petro.

Mientras avanzan las investigaciones y verificaciones sobre estas denuncias, Ferrer se prepara para rendir una nueva declaración en diciembre, esta vez en el marco de los requerimientos realizados por autoridades estadounidenses.