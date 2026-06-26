Movimiento sorpresivo en el precio del dólar en el cierre de hoy 26 de junio de 2026: así se cotizó

El dólar abrió en la mañana de este 26 de junio de 2026 en 3.438,800 pesos, según el Banco de la República.

En medio de ese panorama, la Tasa Representativa del Mercado reportada fue de 3.433,71 pesos, subiendo 5.39 pesos en comparación con la del día anterior (25 de junio de 2026).

Además, la divisa estuvo en constante movimiento a lo largo de la jornada de este viernes y, finalmente, a la 1:00 de la tarde, cerró con tendencia al alza.

¿Qué tanto subió? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Precio del dólar en Colombia: así cerró hoy 26 de junio de 2026

El Banco de la República de Colombia informó que el dólar cerró este 26 de junio de 2026 exactamente en 3.451,000 pesos.

Eso significa que, haciendo el comparativo con el precio de apertura, hubo un incremento de 13 pesos.

Entre tanto, la Tasa Promedio del Mercado se encuentra en 3.443,736, de acuerdo con el monitoreo de la entidad bancaria.

Esto han planteado los expertos tras los recientes cambios en el precio del dólar

"Con el resultado electoral despejado, el peso colombiano vuelve a operar por fundamentales macro. Los factores que dominarán la dirección del COP en las próximas semanas son el precio del petróleo, la política monetaria de la Fed, las decisiones del Banco de la República y la política fiscal, la gobernabilidad y los datos de la inflación en Estados Unidos", plantearon los analistas de Global66.

"En el corto plazo, el USDCOP oscilaría entre los 3.420 y los 3.480 pesos, pero superaría los 3.550 pesos si la Fed sube en julio", agregaron.

Precio del dólar en Colombia: estas son las tarifas de compra y venta en las casas de cambio

Desde las primeras horas de este 26 de junio de 2026, en promedio, se han identificado las siguientes tasas en las casas de cambio de Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín: