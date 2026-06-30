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¡El dólar sigue sorprendiendo con su precio! Así abrió hoy 30 de junio de 2026

Descubra el precio exacto con el que abrió el dólar en Colombia hoy 30 de junio de 2026.

Foto: diseñado por ChatGPT.

Nicolás Forero

junio 30 de 2026
08:27 a. m.
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El precio del dólar, de acuerdo con el monitoreo del Banco de la República de Colombia, abrió este martes 30 de junio de 2026 en 3.460,00 pesos.

Mientras tanto, la Tasa Representativa del Mercado reportó un precio de 3.443,59 pesos, disminuyendo 37.45 pesos en comparación con el martes de la semana pasada (23 de junio de 2026).

Precio del dólar en Colombia hoy 30 de junio de 2026: estos son los datos más importantes

La Tasa Representativa del Mercado del dólar, a diferencia de hace un mes (30 de mayo de 2026), tuvo una disminución de 234.56 pesos y el 6.38 %.

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Además, en comparación con la TRM de hace un año (30 de junio de 2025), el descenso fue de 626.08 pesos, que representan un 15.38 %.

A esto se suma que, frente a la Tasa Representativa del Mercado registrada en el inicio de 2026, se evidenció un decrecimiento de 313.49 pesos, que equivalen al 8.34 %.

Así se están comprando y vendiendo los dólares en las casas de cambio

Partiendo del precio de apertura de este 30 de junio de 2026, en promedio, se han identificado los siguientes precios en las casas de cambio de las principales ciudades del país:

  • Bogotá: 3.560 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.680 pesos para que los vendan.
  • Cali: 3.400 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.680 pesos para que los vendan.
  • Cartagena: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.980 pesos para que los vendan.
  • Medellín: 3.570 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.700 pesos para que los vendan.

¿Qué tendencia ha tenido el dólar en la mañana de este 30 de junio de 2026?

Por ahora, de acuerdo con los primeros movimientos del día, el dólar ha mantenido una tendencia a la baja.

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Y es que, a pesar de que abrió en 3.460,00 pesos, ya tocó los 3.452,00 pesos sobre las 8:20 de la mañana.

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