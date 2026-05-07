SUPER ASTRO LUNA: ya hay número y signo ganador hoy 5 de julio de 2026

El Super Astro Luna cerró la primera semana completa de julio con una nueva edición de su sorteo nocturno. Como ocurre al finalizar cada jornada, el juego publicó la combinación oficial que desde ahora identifica exclusivamente la fecha correspondiente al 5 de julio de 2026.

Cada resultado representa un registro independiente dentro del calendario del Super Astro Luna. Por eso, la secuencia anunciada este domingo no reemplaza las anteriores ni anticipa las próximas; simplemente queda asociada a la edición realizada durante esta jornada.

Las cifras oficiales y el signo zodiacal constituyen la información que el juego divulga tras concluir el sorteo. Esa combinación es la referencia utilizada por quienes consultan diariamente los resultados.

¿Será que usted fue uno de los ganadores del sorteo del Super Astro Luna de este 5 de julio de 2026? Descubra el resultado exacto aquí.

Resultado del Super Astro Luna hoy 5 de julio de 2026

El domingo finalizó con un momento de euforia para muchos apostadores del Super Astro Luna.

Las balotas se movieron a las 8:30 de la noche y eligieron la siguiente combinación ganadora:

Número: XXXX.

Signo: XXXX.

Una nueva semana comenzará con un historial actualizado en el Super Astro Luna

Con la publicación del resultado de este domingo, el Super Astro Luna concluye una nueva semana de sorteos diarios. La combinación anunciada pasa a integrar el historial oficial del juego y queda vinculada exclusivamente a la edición del 5 de julio de 2026.

A partir de la siguiente jornada, el calendario continuará incorporando nuevas combinaciones, mientras el resultado de este domingo permanecerá como la referencia oficial del último sorteo de la semana.