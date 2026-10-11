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Dólar en Colombia volvió a subir: así quedó la TRM este martes 10 de noviembre

Después de las caídas registradas en octubre, la divisa recuperó terreno y ya se aproxima a los $3.300.

precio del dólar en Colombia martes 10 de noviembre
FOTO: Diseñado por Magnific

Noticias RCN

noviembre 10 de 2026
08:53 a. m.
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El precio del dólar en Colombia mantiene su tendencia al alza durante noviembre y se acerca nuevamente a la barrera de los $3.300. Este martes 10 de noviembre de 2026, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) quedó establecida en $3.269,88 por cada dólar estadounidense, según el reporte oficial de la Superintendencia Financiera de Colombia.

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La nueva cotización representa un incremento de $32,05 frente al lunes 9 de noviembre, cuando la TRM se ubicó en $3.237,83. En términos porcentuales, el aumento fue de 0,99 %, una variación que mantiene la atención sobre el comportamiento de la divisa y su evolución durante las primeras jornadas del mes.

En el mercado cambiario colombiano, el dólar abrió este martes en $3.273,80, es decir, $3,92 por encima de la TRM vigente. Durante la jornada alcanzó un precio máximo de $3.288,50 y un mínimo de $3.235. En total, se registraron 1.159 transacciones por un monto de US$1.000 millones.

¿Cuánto ha subido el dólar en Colombia durante noviembre de 2026?

El comportamiento de la TRM durante los primeros diez días de noviembre refleja un incremento acumulado de $86,89. La tasa comenzó el mes en $3.182,99 y llegó a $3.269,88 este martes 10 de noviembre.

Esta evolución contrasta con lo ocurrido durante octubre, cuando la cotización oficial del dólar presentó una tendencia descendente. El mes comenzó con una TRM de $3.312,84, el 1 de octubre, y terminó el 31 de octubre en $3.182,99, una reducción de $129,85.

¿Por qué está subiendo el dólar en Colombia y qué puede pasar con su precio?

El comportamiento de la divisa también está relacionado con factores del mercado internacional y las condiciones económicas locales. En los mercados externos, el dólar se estabilizaba este martes después de varias jornadas de volatilidad, mientras los inversionistas esperaban la publicación de las cifras de inflación de Estados Unidos correspondientes a octubre.

En Colombia, el analista de mercado Mauricio Acevedo relacionó el comportamiento de la moneda estadounidense con la evolución del déficit fiscal, el plan de rescate y la disponibilidad de dólares de las entidades financieras.

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