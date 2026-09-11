Proponen eliminar impuesto a la gasolina y al ACPM desde 2027 en Colombia: así cambiaría el cobro

La discusión económica y fiscal en Colombia continúa generando intensos debates en el Congreso de la República. En medio del trámite legislativo y las discusiones en torno a la Ley de Rescate Económico impulsada por el gobierno de Abelardo de la Espriella, un nuevo propuesta ha encendido el panorama político y fiscal del país.

El partido Centro Democrático presentó un paquete de modificaciones alternativas que incluye una medida de gran impacto para los bolsillos de los ciudadanos y el sector transportador: eliminar el impuesto nacional a la gasolina y al ACPM a partir del año 2027.

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Esta iniciativa busca aliviar el costo de vida de los colombianos y reducir la carga impositiva sobre los combustibles fósiles, un componente clave dentro de la estructura de precios que pagan los conductores diariamente en las estaciones de servicio del territorio nacional.

¿En qué consiste la propuesta de eliminar el impuesto a los combustibles?

De acuerdo con el documento presentado por la colectividad de oposición como alternativa a la reforma tributaria gubernamental, la propuesta contempla suprimir de manera definitiva el impuesto nacional que grava los combustibles automotrices.

Para entender la dimensión de este cambio, es necesario revisar los valores que actualmente pagan los ciudadanos por cada galón de combustible bajo las tarifas actualizadas por la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) mediante la Resolución 000003:

Gasolina corriente: Paga un impuesto nacional de $801,27 por galón.

Gasolina extra: Cuenta con un gravamen de $1.520,78 por galón.

ACPM (diésel): Tiene un cobro asociado de $766,93 por galón.

Si la iniciativa lograra el respaldo necesario en el Congreso y fuera aprobada dentro del articulado definitivo, este componente específico dejaría de cobrarse por completo en el valor final facturado al consumidor.

El precio de los combustibles en Colombia se compone de una compleja estructura que va mucho más allá del impuesto nacional de la DIAN. Dentro de la tarifa final por galón también influyen de manera directa otros elementos determinantes, tales como:

El ingreso al productor (precio internacional del crudo y costos de refinación).

Los costos asociados al transporte y la logística de distribución.

Los márgenes de ganancia para los distribuidores mayoristas y minoristas.

Las diferentes sobretasas locales y departamentales que se aplican a los combustibles.

Por lo tanto, aun cuando se suprima el impuesto nacional impulsado por la propuesta, los demás componentes de la cadena de precios podrían mantenerse vigentes, por lo que el alcance de la medida deberá precisarse con rigurosidad durante el debate legislativo en las comisiones económicas.