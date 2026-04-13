CANAL RCN
Internacional

Trump no se guardó nada y les lanzó amenaza a los barcos de Irán: “Eliminados de inmediato”

El mandatario amenazó a los barcos que intenten desafiar el bloqueo naval impuesto desde este lunes 13 de abril.

Donald Trump
Foto: AFP.

AFP

abril 13 de 2026
09:31 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El aumento en la tensión entre Estados Unidos e Irán volvió a encender las alarmas luego de que se confirmara la puesta en marcha de un bloqueo naval contra los puertos iraníes.

EE.UU. bloquea el Estrecho de Ormuz tras fracaso de diálogo con Irán
RELACIONADO

EE.UU. bloquea el Estrecho de Ormuz tras fracaso de diálogo con Irán

El presidente Donald Trump advirtió que cualquier embarcación iraní que intente desafiar el cerco marítimo será destruida. La decisión parte del fracaso en el intento de llegar a un acuerdo en Pakistán.

No hubo acuerdo entre Irán y Estados Unidos

“Si alguno de estos barcos se acerca en lo más mínimo a nuestro bloqueo, será eliminado de inmediato”, afirmó en Truth Social.

Desde Irán, la respuesta fue contundente. Las autoridades calificaron el bloqueo como un acto ilegal y piratería. Asimismo, responsabilizaron a Estados Unidos por el colapso diplomático.

Abás Araqchi, canciller iraní, afirmó que el país norteamericano mantuvo exigencias consideradas como excesivas, lo que impidió avanzar hacia un acuerdo.

En cambio, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, quien encabezó la delegación en las conversaciones, sostuvo que le corresponde a la contraparte tomar decisiones concretas. De igual forma, insistió en que cualquier pacto debe incluir controles estrictos sobre el uranio enriquecido y mecanismos verificables que impidan el desarrollo de armas nucleares.

Repercusiones económicas

El anuncio del bloqueo tuvo repercusiones económicas al instante. Por ejemplo, los precios internacionales del petróleo superaron nuevamente los 100 dólares por barril, impulsados también por la incertidumbre en el estrecho de Ormuz. Organismos internacionales y varios países (entre ellos China) pidieron garantizar la libre navegación en la zona.

No hubo acuerdo entre Estados Unidos e Irán, pero la tregua se mantiene por ahora
RELACIONADO

No hubo acuerdo entre Estados Unidos e Irán, pero la tregua se mantiene por ahora

Con base en el reporte reciente, más de seis mil personas han muerto desde el inicio de la guerra en Oriente Medio, el 28 de febrero. En el sur del Líbano se registraron víctimas y ataques cruzados de Israel con Hezbolá.

Aunque el alto el fuego vigente se mantiene por ahora, mediadores internacionales advierten que su continuidad es frágil y depende de avances políticos que aún parecen lejanos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cuba

En los huesos y tras cinco años de prisión: así liberaron a recluso que fue torturado en Cuba

Ecuador

Ecuador esperaría al cambio de Gobierno para solucionar la guerra arancelaria con Colombia

Fútbol internacional

Futbolista fue asesinado a tiros en medio de un robo al bus del equipo

Otras Noticias

avianca

¡Avianca beneficiará a los deportistas con tiquetes! Esto anunció

Más de 50 atletas colombianos fueron seleccionados para recibir apoyo en conectividad aérea durante 2026.

Gustavo Petro

Presidente Petro ordena traslado a Bogotá de presos que organizaron parranda vallenata en cárcel de Itagüí

El anuncio fue realizado durante el consejo de ministros que el Gobierno realizó en Ipiales, Nariño.

Resultados lotería

SUPER ASTRO LUNA: ya hay número y signo ganador hoy 13 de abril de 2026

Millonarios

Calendario de Millonarios para soñar con la clasificación: estas son sus cuentas

Café

¿Cuántas tazas de café debería tomarse diariamente? Estudio reveló el impacto de la bebida