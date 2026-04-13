Trump no se guardó nada y les lanzó amenaza a los barcos de Irán: “Eliminados de inmediato”

El aumento en la tensión entre Estados Unidos e Irán volvió a encender las alarmas luego de que se confirmara la puesta en marcha de un bloqueo naval contra los puertos iraníes.

El presidente Donald Trump advirtió que cualquier embarcación iraní que intente desafiar el cerco marítimo será destruida. La decisión parte del fracaso en el intento de llegar a un acuerdo en Pakistán.

No hubo acuerdo entre Irán y Estados Unidos

“Si alguno de estos barcos se acerca en lo más mínimo a nuestro bloqueo, será eliminado de inmediato”, afirmó en Truth Social.

Desde Irán, la respuesta fue contundente. Las autoridades calificaron el bloqueo como un acto ilegal y piratería. Asimismo, responsabilizaron a Estados Unidos por el colapso diplomático.

Abás Araqchi, canciller iraní, afirmó que el país norteamericano mantuvo exigencias consideradas como excesivas, lo que impidió avanzar hacia un acuerdo.

En cambio, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, quien encabezó la delegación en las conversaciones, sostuvo que le corresponde a la contraparte tomar decisiones concretas. De igual forma, insistió en que cualquier pacto debe incluir controles estrictos sobre el uranio enriquecido y mecanismos verificables que impidan el desarrollo de armas nucleares.

Repercusiones económicas

El anuncio del bloqueo tuvo repercusiones económicas al instante. Por ejemplo, los precios internacionales del petróleo superaron nuevamente los 100 dólares por barril, impulsados también por la incertidumbre en el estrecho de Ormuz. Organismos internacionales y varios países (entre ellos China) pidieron garantizar la libre navegación en la zona.

Con base en el reporte reciente, más de seis mil personas han muerto desde el inicio de la guerra en Oriente Medio, el 28 de febrero. En el sur del Líbano se registraron víctimas y ataques cruzados de Israel con Hezbolá.

Aunque el alto el fuego vigente se mantiene por ahora, mediadores internacionales advierten que su continuidad es frágil y depende de avances políticos que aún parecen lejanos.