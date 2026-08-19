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Dólar en Colombia sigue cayendo: así cerró este 19 de agosto

El dólar vuelve a caer en Colombia: así terminó la jornada de este miércoles 19 de agosto.

Cierre del dólar 19 de agosto
Foto: diseñado por ChatGPT.

Noticias RCN

agosto 19 de 2026
02:58 p. m.
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El dólar en Colombia cerró este miércoles 19 de agosto con una cotización de $3.065,95, de acuerdo con los datos reportados por el Banco de la República. La divisa terminó por debajo de los $3.100 y mantuvo la presión bajista que viene mostrando frente al peso colombiano.

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La jornada estuvo marcada por movimientos relativamente acotados. Durante las operaciones, el dólar alcanzó un máximo de $3.070 y un mínimo de $3.064,50, mientras la cotización registrada se ubicó $32,84 por debajo de la TRM vigente para este miércoles, establecida en $3.098,79.

¿A cuánto cerró el dólar en Colombia este miércoles?

El comportamiento de la moneda estadounidense confirmó la tendencia descendente que ha caracterizado sus últimas jornadas. La cotización de $3.065,95 representa una diferencia importante frente a la tasa oficial de referencia del día.

La TRM de $3.098,79 fue calculada con las operaciones realizadas durante el martes 18 de agosto. En esa jornada, el dólar abrió en $3.135, llegó hasta $3.140 y tocó un mínimo de $3.082,61, antes de terminar en $3.094,91.

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Durante el martes se realizaron 1.496 operaciones, con un movimiento estimado de US$1.062,266 millones, mientras la volatilidad alcanzó los $57,39.

¿Cuánto ha bajado el dólar en Colombia?

Los datos muestran que la caída no se limita al comportamiento de esta semana. Frente a la TRM de hace siete días, la disminución es de 0,71 %, equivalente a $22,28.

La diferencia aumenta al comparar con otros periodos. Desde el comienzo de agosto, el descenso alcanza 1,44 % ($45,35), mientras que frente a un mes atrás llega a 5,02 %, unos $163,79.

En un horizonte más amplio, la TRM acumula una reducción de 18,38 % frente al trimestre anterior y de 15,55 % respecto al semestre anterior.

En lo corrido de 2026, la caída llega a 17,52 %, equivalente a $658,29. Si se compara con el mismo periodo del año anterior, el descenso es de 22,90 %, una diferencia de $920,45.

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Por ahora, tanto la tendencia actual como la previa aparecen clasificadas como “baja”, mientras el mercado spot registra una volatilidad de 0,41 %. El comportamiento de las próximas jornadas será clave para determinar si el dólar continúa alejándose de los $3.100.

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