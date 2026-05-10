Relevan a Petrodecol y Kamca Energy asume el suministro de combustible en Tumaco

El suministro de combustible en Nariño continuará sin interrupciones durante el relevo de mayorista que se adelanta en Tumaco.

Petrodecol cedió a Kamca Energy la posición contractual para el suministro de combustibles despachados desde la planta de abastecimiento ubicada en esta ciudad, en un proceso que ambas compañías aseguran se desarrolla de manera coordinada.

El cambio no representa un corte en el servicio ni modifica el punto desde el cual se abastecen las estaciones.

Durante la transición, el combustible continuará saliendo de la planta de abastecimiento de Tumaco, mientras se completa el registro correspondiente para que Kamca Energy pueda asumir plenamente las operaciones de cada estación.

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Relevo en compañía de suministro de combustible en el Puerto de Tumaco

La compañía Kamca Energy ya cuenta con autorización como distribuidor mayorista a través de la Planta Petrodecol Tumaco, otorgada mediante la resolución 00490 del 25 de abril de 2026 del Ministerio de Minas y Energía.

Por ello, el relevo contractual no implica una nueva autorización para operar como mayorista. La habilitación existente sirve como respaldo para el proceso de cesión.

Petrodecol y Kamca Energy señalaron que el abastecimiento de las estaciones atendidas desde Tumaco está garantizado durante el proceso de transición.

El abastecimiento de combustible continuará durante la transición

Uno de los puntos centrales del proceso es evitar un vacío entre la cesión de los contratos y la actualización de los registros de cada estación en el Sistema de Información de Combustibles, SICOM.

Mientras el Ministerio de Minas y Energía no habilite a Kamca Energy como mayorista de cada estación dentro de ese sistema, Petrodecol continuará realizando los despachos, la facturación y el recaudo correspondientes.

De esta manera, el cambio de proveedor mayorista se desarrolla de forma gradual, sin afectar el suministro a los consumidores.

Para quienes acuden a las estaciones de servicio, el relevo tampoco supone modificaciones en las condiciones de atención.

De acuerdo con las compañías, el precio, la calidad y la atención se mantienen, mientras que el principal cambio está relacionado con la empresa que posteriormente facturará y reportará el combustible.

Las condiciones comerciales contempladas en los contratos cedidos también continúan vigentes con el nuevo mayorista, incluidos los plazos, volúmenes pactados y condiciones de calidad.